Govern impulsa una BlaBlaCar andorrà

Actualitzada 21/02/2023 a les 13:14

A partir d’avui és possible compartir cotxe i cobrar pels desplaçaments. Govern ha presentat aquest matí la nova plataforma per compartir vehicle. A través de la pàgina web andorra.compartir.org, qualsevol conductor pot publicat el punt d’origen i destí del seu viatge, la data i hora, i els passatgers que està disposat a acollir. Pel que fa als passatgers, si troben un viatge que s’adapti a les seves circumstàncies poden posar-se en contacte amb el conductor a través de la pàgina web i pactar un preu entre els dos. Més o menys, com funciona la reconeguda aplicació BlaBlaCar.

La nova plataforma permet seleccionar desplaçaments dins del Principat, però també des d’altres països. Carles Miquel, director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic ha explicat que aquest servei pretén “posar en relació persones que ofereixen viatges amb persones que volen compartir vehicle” i “optimitzar desplaçaments”.