Una denúncia a la Seu d'Urgell destapa una estafa mundial en criptomonedes

Actualitzada 12/11/2022 a les 17:25

Una denúncia que va arribar al jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell ha permès destapar una estafa milionària d’inversions en criptomonedes, segons publicava ahir el diari Segre. Les autoritats estimen que hauria defraudat 50 milions per trimestre, des del 2016, segons va informar l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).Aquest jutjat, juntament amb la Fiscalia de Lleida, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, van liderar una investigació internacional amb la col·laboració de les autoritats d’Albània, Bulgària, Finlàndia, Geòrgia, Alemanya, Letònia, Macedònia del Nord, Suècia i Ucraïna. De fet, 33 funcionaris coordinats des de la Seu es van desplaçar a Albània.Segons va informar el rotatiu, hi ha cinc detinguts i cinquanta investigats. El grup estava actiu des del 2016 i suposadament establia contacte amb les víctimes a través d’internet o de trucades, es guanyava la seva confiança i els convencia per invertir a través de pàgines web que ells mateixos controlaven. La investigació –que també va comptar amb la participació d’Europol– va començar el 2018.El dispositiu va finalitzar amb cinc detinguts en els escorcolls i entrades en una quinzena de callcentersentre dimarts i dimecres a Albània (6), Geòrgia (5), Ucraïna (3) i Macedònia del Nord (1), a banda de 27 localitats més i en cinc vehicles. Durant els escorcolls, es van confiscar més de 500 dispositius electrònics, més de 340.000 euros en efectiu, diversos telèfons mòbils, comptes bancaris, moneders de criptomonedes, propietats, documents d’identitat i targetes bancàries, entre d’altres.Els sospitosos pertanyen a un grup que hauria utilitzat callcenters en diversos països i que aconseguien que les víctimes invertissin en plataformes web controlades per l’organització criminal. Es presentaven com a corredors de borsa que podien ajudar les víctimes a guanyar grans quantitats de diners a través de petites inversions. Els implicats es guanyaven la confiança de les víctimes, que acabaven duent a terme aquestes inversions a través de plataformes web controlades per l’organització criminal.Eurojust ha xifrat en centenars de milers les víctimes del frau massiu onlinedes del 2016. Els investigadors creuen que després de fer-se públic el cas sortiran moltes més víctimes, de manera que no es coneix l’abast total de l’estafa.