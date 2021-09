Un veí de la Seu d'Urgell, acusat de pornografia infantil i abús sexual de menors

Actualitzada 15/09/2021 a les 21:50

La Fiscalia demana 28 anys i mig de presó per un veí de la Seu d'Urgell acusat per porrnografia infantil i d'abús sexual de menors, segons informa l'ACN.La fiscalia acusa l'home de contactar amb menors d'edat mentre promocionava llibres per a adolescents. En aquest context, apunta que l'home es guanyava la confiança dels menors fins que aconseguia fotografies i vídeos sexuals d'ells. La policia va trobar, durant el registre a casa seva, més de 6.000 imatges de menors protagonitzant pràctiques sexuals. També se l'acusa d'haver mantingut relacions sexuals físiques i virtuals amb alguna de les víctimes.El judici està previst que se celebri a l'Audiència de Lleida el dimecres 22 de setembre.