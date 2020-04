EUA acusa Cuba de "tràfic de persones" amb l'enviament de metges a altres països

El secretari d'estat dels Estats Units d'Amèrica, Mike Pompeo, ha assegurat que els governs que acceptin aquests professionals "haurien de pagar-los directament" a ells

Els 39 sanitaris cubans estaran 14 dies confinats Alguns dels sanitaris cubans que treballen a Andorra Fernando Galindo

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:47

Redacció Andorra la Vella

El secretari d'estat dels Estats Units d'Amèrica, Mike Pompeo, ha acusat Cuba de fer "tràfic de persones" amb l'enviament de metges cubans arreu del món per tractar la pandèmia de la Covid-19. Pompeo ha assegurat durant una roda de premsa que els governs que accepten aquests professionals "haurien de pagar-los directament" perquè si ho fan al règim "estan ajudant al govern cubà a obtenir beneficis del tràfic de persones". Així mateix, el secretari d'estat ha felicitat als líders del Brasil, l'Equador o Bolívia, entre altres, per no rebre'ls i "haver-se negat a ignorar aquestes violacions dels Drets Humans". L'administració del president Donald Trump ja ha denunciat en diverses ocasions irregularitats i corrupció en el sistema mèdic cubà i ha imposat restriccions de visat als funcionaris de Cuba que hi participen. Actualment, els metges cubans es troben en 18 països d'Europa, Àfrica i el Carib.

