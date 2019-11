Torra admet que va desobeir la JEC i denuncia patir un “judici polític”

El president català reitera davant el tribunal que va desacatar una ordre que considera “il·legal”

Actualitzada 19/11/2019 a les 07:14

Redacció Madrid

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va reconèixer ahir que va desobeir l’ordre de la junta electoral (JEC) de no retirar els llaços grocs, i es va proclamar víctima d’un “judici polític” davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la imparcialitat del qual va qüestionar.

El TSJC ha deixat vist per a sentència el judici per desobediència contra Torra, per a qui la fiscalia demana una pena d’un any i vuit mesos d’inhabilitació per desoir l’ordre de la junta electoral de retirar els llaços abans de les eleccions del 28-A, un símbol que, li va recordar el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, no és “neutral” perquè “no és compartit per la totalitat de catalans”. Torra es va acollir al dret a respondre només a les preguntes del seu advocat, Gonzalo Boye, davant del qual va admetre que va incomplir l’ordre de la junta electoral central, per considerar-la “il·legal”, en procedir d’un òrgan al qual creu que un president de la Generalitat no deu obediència jeràrquica.

A la pregunta de si va complir l’ordre, Torra va ser taxatiu: “No la vaig complir. Diguem-ho d’una altra forma: la vaig desobeir. Però era impossible complir una ordre il·legal. Tots els membres de la sala ho saben, era una ordre il·legal dictada per un òrgan que no tenia competència.”

El president català no va acceptar respondre a les preguntes de l’acusació popular exercida per Vox i, a diferència de la seva postura durant la instrucció del cas, es va negar també a contestar a la fiscalia, adduint que aquesta només és garant dels “interessos del govern” des que Pedro Sánchez assegurés que el ministeri públic depèn de l’executiu.

A més d’una breu declaració a preguntes del seu advocat, de tot just mitja hora, el primer president de la Generalitat en actiu que s’asseu a la banqueta va aprofitar el dret a l’última paraula per llançar un al·legat polític: “Si per defensar els drets dels meus compatriotes haig de ser condemnat, benvinguda sigui la condemna”, va afirmar durant la intervenció.

El president es va presentar com a víctima d’un “judici polític” que al seu entendre vol “canviar el panorama polític” de Catalunya, però va advertir que la seva eventual condemna per desobediència no podrà canviar la “destinació” ni la “voluntat” del poble de Catalunya. “Torra, que va finalitzar el seu al·legat amb un “visca Catalunya lliure!”, es va adreçar al tribunal per advertir-lo: “Davant la història, recordeu que la vostra condemna serà la vostra condemna.”



Un símbol que no és neutral

Enfront de l’afirmació del president que l’emblema dels “presos polítics” és fruit del consens de la societat catalana, el fiscal superior li va recordar, en els informes finals, que el llaç groc “no és compartit per la totalitat dels catalans”, per la qual cosa “no és neutral” i ha de ser suprimit en període electoral.

Bañeres va apuntar, a més, el “menyspreu” que va mostrar el president català davant la junta electoral, que va anar “intensificant” amb el pas dels dies, i va argumentar que, com a “autoritat superior”, les decisions de la JEC són d’obligat compliment, no tan sols per Torra, sinó també pel president del govern i per tots els poders públics en general. A més, va recordar que a Catalunya la JEC és l’únic òrgan “competent”, ja que és l’única comunitat que no té llei electoral pròpia.

