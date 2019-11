La policia xinesa amenaça amb foc real els manifestans universitaris

Aquesta serà la resposta dels cossos de seguretat davant el llançament de còctels molotov per part dels joves

Actualitzada 18/11/2019 a les 07:04

Agències Hong Kong

La policia xinesa va avisar els manifestants universitaris que es troben atrinxerats a la Universitat Politècnica de Hong Kong, que si no cessaven el llançament de còctels molotov, respondrien amb foc real. Aquest episodi és un dels més violents, des que varen començar les protestes a l’antiga colònia britànica el mes de març passat. Cal recordar la mort divendres passat d’un home de setanta anys per l’impacte d’un maó al cap.

Els cossos policials de la metròpoli van utilitzar les xarxes socials per fer arribar el seu missatge. Concretament, un portaveu de la policia va fer un vídeo a Facebook, en què demanava que deixessin d’emprar còctels molotov, fletxes, automòbils i altres armes letals conra els cossos de seguretat. Literalment deia “si persisteixen, no ens quedarà altre remei un mínim imprescindible de força, munició real inclosa”.

Les escaramusses entre policia i manifestants, fins a dia d’avui, s’han saldat amb un nombre indeterminat de persones detingudes. També, amb un agent dels cossos de seguretat ferit en una cama pel llançament d’una fletxa, sense que la seva vida corri perill. Aquests enfrontaments s’estarien produint tant a ple carrer, com a l’interior del centre universitari. Concretament al Centre d’Aprenentatge Lingüístic Independent, on hauria explotat una bomba de fum.

L’augment de la tensió va venir provocat per la presència durant tot el cap de setmana, de grups militars xinesos. Aquests es van desplegar a Hong Kong per col·laborar en les tasques de neteja i per desmantellar les barricades muntades pels manifestants. Aquesta decisió és molt poc usual, ja que els soldats, normalment, es mantenen a l’interior de les casernes, precisament per evitar episodis de tensió amb la seva presència i rara és la vegada que interactuen amb la població de la ciutat. Un portaveu del Govern de Hong Kong va informar que no s’havia sol·licitat l’ajuda dels cossos militars xinesos a la zona dels disturbis. Va dir que els soldats havien actuat per iniciativa pròpia .

Els enfrontaments van començar als volts de les deu del matí d’ahir, quan una sèrie de persones van iniciar la retirada de les barricades de davant de la Universitat Politècnica, i desenes de manifestants els van ordenar que no les toquessin i abandonessin immediatament la zona.

En aquest moment, va tornar a entrar en escena els cossos d’antiavalots de la policia xinesa, que van iniciar el seu desplegament. Diverses unitats policials i fins a dos canons d’aigua es van personar al lloc on hi havia les barricades. Aquest punt fou culminant i va començar l’intercanvi de llançaments entre els cossos de seguretat i els manifestants que restaven dins la Politècnica.

D’una banda pedres, els manifestants van llençar llambordes, maons i còctels molotov; i de l’altra granades de fum i raigs d’aigua amb colorant blau. Amb aquesta maniobra, la policia pretenia que els manifestants quedessin marcats i poder-los identificar i detenir-los més fàcilment.

Cal tenir en compte que la Univiersitat Politècnica de Hong Kong és considerada el darrer reducte d’aquestes protestes, que durant la darrera setmana havien ocupat diferents facultats al llarg de la ciutat autònoma. Aquestes actuacions havien provocat que se suspenguessin les classes durant els darrers dies i com a mínim, la suspensió havia de durar fins avui mateix.