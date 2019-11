El partit d'Evo Morales demana la retirada dels militars dels carrers i una taula de diàleg

Actualitzada 18/11/2019 a les 07:05

Agències La Paz

El MAS, el partit de l’expresident de Bolívia Evo Morales, va demanar a la presidenta interina Jeanine Áñez que replegués els militars dels carrers de Bolívia i convoqués una reunió urgent dels legisladors, per tal de trobar una sortida pacífica a la crisi que està vivint el país. Així ho va transmetre la senadora masista, en una roda de premsa al Parlament de Bolívia, juntament amb altres legisladors.

“Donin condicions per la pau, per al diàleg sincer. No pot ser que d’una banda s’estigui promovent el diàleg, i de l’altra s’estigui massacrant el nostre poble” va dir Brito. El govern Áñez va anunciar que havia fet acostaments amb el partit de Morales, que té la majoria de representants a les cambres de diputats i senadors. Aquests intents anirien únicament orientats a la pacificació del país i a poder concretar el calendari per a unes noves eleccions.