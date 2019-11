Mobilització reduïda i disturbis en l'aniversari dels Armilles Grogues

Actualitzada 17/11/2019 a les 07:15

DESENES DE CONVOCATÒRIES PER TOT EL TERRITORI FRANCÈS

Lluny de la capital, els armilles grogues van continuar mobilitzant-se. Per 53è dissabte consecutiu van sortir al carrer en ciutats com Lió, Nantes o Bordeus. Com ha vingut succeint des de fa uns mesos, els grups més violents van prendre el comandament de les protestes i van acabar ocasionant disturbis i enfrontaments amb la policia en aquestes ciutats. A Occitània, els Armilles Grogues també van sortir i van tallar carreteres i utilitzant elements combustibles per tal de calar foc i allargar les protestes. El moviment dels Armilles Groguges va sorgir arreu del país per confrontar les polítiques del president Macron, que les va frenar. Tot i això, en les darreres setmanes, noves reformes poden fer revifar

el moviment.

Diferents altercats i una baixa mobilització va ser el balanç del primer aniversari dels Armilles Grogues. Els manifestants es van concentrar sobretot a París i més concretament a la plaça d’Itàlia. En aquest punt va ser on els incidents van adquirir major virulència. Manifestants amb la cara tapada per ocultar la seva identitat van aixecar barricades, a les quals van calar foc, i també van incendiar cotxes i motos que estaven prop de la zona.Els encaputxats es van armar amb tot el que trobaven al seu pas, de manera especial ho van fer arrencant llambordes, que els van servir per llençar-les contra la policia. En la seva marxa, aquesta facció més violenta va destrossar parades d’autobús, quioscos i, fins i tot, algun dels aparadors de les botigues que quedaven més a prop.Aquests fets van provocar la reacció de la policia, que va carregar i va emprar gasos lacrimògens per tal de dispersar-los. També, des de la prefectura, es va anul·lar una manifestació que havia d’arrencar des d’aquella mateixa plaça per tal d’evitar que els incidents s’escampessin.Els disturbis provocats a París van tenir un total de 120 detinguts. La policia havia estat actuant des del matí, quan desenes d’armilles grogues havien intentat tallar l’autopista que circumval·la la capital francesa. No obstant van ser ràpidament desallotjats.També hi van haver manifestacions en els barris perifèrics, que van agrupar uns pocs milers de persones. Cal recordar que la prefectura de policia havia denegat que qualsevol tipus de protesta pogués transcórrer en les zones dels Camps Elisis, la Catedral de Notre-Dame, l’Assemblea Nacional, la Torre Eiffel, el Palau de Matignon (que és la residència del president de la República), el Trocadero, o la zona dels grans magatzems entorn a l’estació ferroviària de Saint Lazare.Tot i la restricció, desenes de manifestants van voler saltar-se aquestes prohibicions i van ser multats per la polícia. No obstant, alguns grups van acabar dispersant-se i van provocar diferents desperfectes per allí on van transitar, especialment a la zona del on es troba el centre comercial de Les Halles.