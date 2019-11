Actualitzada 17/11/2019 a les 07:17

Dues persones van ser enxampades ahir escalant la Torre Glòries de Barcelona de 145 metres d’alçada, un edifici que fins fa ben poc era conegut com a Torre Agbar. Els efectius que es van desplaçar a la zona van rescatar els dos escaladors, que van ser identificats però no detinguts, al cim de l’edifici. De moment no es vincula l’acció dels dos escaladors amb cap reivindicació política.