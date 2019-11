La guardiola de les pensions servirà per pagar l'extra de Nadal

Actualitzada 16/11/2019 a les 07:19

Redacció Madrid

El govern espanyol utilitzarà fins a 3.598 milions d’euros del fons de reserva de la Seguretat Social -el màxim que permet la llei-, per abonar la paga extra de Nadal de les pensions, segons l’autorització aprovada ahir en consell de ministres. A més, l’executiu va aprovar un decret llei per ampliar en 600 milions la transferència de l’Estat a la Seguretat Social prevista per “garantir el seu equilibri pressupostari”. Aquests 4.198 milions serviran per poder afrontar la doble nòmina de les pensions de desembre, que ascendeix a 19.292,20 milions. La ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio, va explicar en la roda de premsa posterior a la reunió ministerial que encara no es coneix la quantitat exacta que es disposarà de l’anomenada guardiola de les pensions, que, d’ascendir a l’import citat, deixaria el fons amb tot just 1.400 milions.