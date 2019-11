Acord històric de govern i oposició per a una reforma constitucional

Un plebiscit servirà per preguntar a la ciutadania si vol la nova Carta Magna, i en cas afirmatiu, amb quina fórmula constituent

Actualitzada 16/11/2019 a les 07:19

Redacció Santiago de Xile

El govern de Xile i l’oposició van arribar la matinada d’ahir a un històric acord per dotar al país d’una nova Constitució, mitjançant un plebiscit que preguntarà a la ciutadania si vol una nova Carta Magna i, en cas afirmatiu, quina fórmula constituent prefereix. La consulta es realitzarà a l’abril del 2020 i posa a Xile en el camí cap a una Constitució que substitueixi l’actual, aprovada el 1980 durant la dictadura d’Augusto Pinochet, que ha estat assenyalada com el gran escull per construir un país més just per la ciutadania en l’actual crisi social, que dura ja quatre setmanes i que ha deixat almenys 22 morts.

El plebiscit resoldrà dues preguntes. En la primera, els ciutadans hauran de respondre si volen o no una nova Constitució. En la segona, hauran de pronunciar-se sobre quin tipus d’òrgan hauria de redactar el nou text, una “convenció mixta constitucional”, formada al cinquanta per cent per parlamentaris i per ciutadans electes per a l’ocasió; o una “convenció constitucional”, per a la qual tots els seus integrants seran electes per a aquest efecte. L’elecció dels membres de totes dues instàncies es realitzarà a l’octubre del 2020.

L’òrgan constituent que es triï haurà d’aprovar les normes i el reglament de votació d’aquestes per a un quòrum de dos terços dels membres. Una cop redactada la nova Carta Magna serà sotmesa a la seva ratificació en un altre plebiscit mitjançant sufragi universal obligatori.

L’acord, batejat com “Per la pau social i la nova Constitució”, vol donar resposta a la “greu crisi social i política” que viu el país, “a la mobilització de la ciutadania” i a la crida que va fer aquest dimarts el president Sebastián Piñera, després d’una jornada d’alta agitació i greus actes de violència, per la unitat per aconseguir la pau, la justícia social i la nova Constitució.

El pacte va ser anunciat a les 2.24 de la matinada, hora local, i es va assolir després de dues llargues jornades de converses entre les forces polítiques oficialistes i les opositores, a excepció del Partit Comunista i de la Federació Regionalista Verda Social, que no van voler participar.

“És una nit històrica per a Xile i per a la democràcia”, va dir el president del Senat, Jaime Quintana, en anunciar l’acord. Quintana va assenyalar que amb aquest pacte la política assumeix la seva responsabilitat sobre “una sèrie d’injustícies” que els xilens han assenyalat en les manifestacions. “Aquesta resposta que estan donant transversalment tots els partits que aquí ens acompanyen és una mostra que busca assenyalar un camí d’aprofundiment democràtic, d’una sortida pacífica a la crisi, de construir un veritable contracte social, i això ha estat possible gràcies a la ciutadania que s’ha mobilitzat”, va afirmar.