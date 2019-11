Jeanine Áñez nomena un nou gabinet i renova la cúpula militar

Actualitzada 15/11/2019 a les 06:45

Redacció La Paz

La presidenta interina de Bolívia, Jeanine Áñez, va nomenar la matinada d’ahir un gabinet d’urgència, amb només onze ministres, per iniciar la transició de govern al país, que es troba sumit en una crisi que ja ha causat 10 morts i més de 500 ferits, i amb la policia i l’exèrcit controlant l’ordre públic. L’endemà d’agafar el comandament del país després de la renúncia d’Evo Morales a la presidència diumenge passat, Áñez va designar els titulars d’onze ministeris d’una vintena de possibles. Hores abans, la nova cap d’Estat va nomenar la nova cúpula militar, que serà liderada pel general de l’exèrcit Carlos Orellana com a comandant de les forces armades, en finalitzar el seu primer discurs a la nació. Jeanine Áñez va assegurar que “no hi ha cop d’Estat”, en contra del que denúncia Morales des del seu exili a Mèxic.