Actualitzada 14/11/2019 a les 06:44

El PSOE va iniciar ahir els contactes per assolir els suports necessaris per a la investidura de Pedro Sánchez, encara que el camí cap al govern de coalició amb Podem és complicat davant el no d’ERC i Cs. Els socialistes intentaran avui l’acostament amb ERC, mentre que el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va deixar clar que votaran no a la investidura.