Evo Morales arriba a Mèxic després de rebre asil polític

Actualitzada 13/11/2019 a les 06:54

Redacció La Paz

Evo Morales, que va renunciar diumenge a la presidència de Bolívia, va arribar ahir a Mèxic com a asilat en un avió de la Força Aèria Mexicana, que va sortir la nit de dilluns de Bolívia i va fer una escala a Paraguai abans d’emprendre una complicada ruta per la regió. Morales, que va rebre l’asil de Mèxic per “raons humanitàries” i en considerar que la seva vida corria perill, va aterrar a Ciutat de Mèxic pels volts de les 11.15 hora local. En unes primeres paraules, Morales, visiblement cansat, va titllar de “cop d’Estat” l’esdevingut a Bolívia després de les eleccions del 20 d’octubre. En arribar a l’aeroport de la capital mexicana, Morales va ser rebut pel canceller mexicà, Marcelo Ebrard. L’escala de diverses hores al Paraguai va permetre al govern de Mèxic el temps per aconseguir els permisos per sobrevolar el Brasil i Perú, a més de carregar de combustible l’aeronau abans de reiniciar el vol. Ebrard va qualificar de “periple per diferents espais i decisions polítiques” la ruta seguida per l’ex-president bolivià.