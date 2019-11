L'Iran troba un camp pretolífer de 53.000 milions de barrils

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:07

Agències Teheran

El president iranià, Hassan Rouhani, va anunciar ahir la trobada d’“un nou camp petrolífer” al sud-oest del país amb reserves de 53.000 milions de barrils de cru.

Segons va explicar Rouhani, el camp es troba a la província de Khuzestan i té una superfície de 2.400 quilòmetres quadrats i una profunditat de 80 metres. “Els Estats Units han de saber que l’Iran és un país ric i que, malgrat les sancions cruels, els treballadors i enginyers iranians han trobat un nou camp petrolífer”, va dir Rouhani. Les exportacions petroleres de l'Iran van arribar als 2,5 milions de barrils diaris abans de les sancions, però en l'actualitat s'han reduït dràsticament, tot i que continuen amb secretisme, malgrat els esforços de les autoritats per pal·liar-les. Aquest fet ha afectat molt l’economia iraniana, dependent del petroli, que segons el Fons Monetari Internacional es contraurà un 9,5 per cent aquest any.