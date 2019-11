Merkel: “No hi ha mur tan alt que no es pugui travessar"

Actualitzada 10/11/2019 a les 06:45

A. T. Andorra la Vella

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va dir ahir, data en què es commemora el 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín, que "cap mur és massa alt o tan ample que no es pugui travessar" i va recordar els morts per la dictadura del règim que el va aixecar.

"Massa gent va ser víctima de la dictadura del SED" (sigles en alemany del Partit Socialista Unificat d'Alemanya, el governant en l'extinta República Democràtica Alemanya), va declarar Merkel en un acte a la capital alemanya.

"No els oblidarem. Un record a les persones que van ser assassinades al costat d'aquest mur perquè buscaven la llibertat. Un record a les 75.000 persones que van ser portades a presó per escapolir-se de la república", va manifestar la cancellera en un lloc de Berlín on s'erigeix ​​el museu dedicat a el mur. “El 9 de novembre és un dia fatídic de la història alemanya”, va afegir en al·lusió als atacs soferts pels jueus alemanys.