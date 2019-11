Els candidats recorren a la por en la fi de campanya d'un incert 10-N

Actualitzada 09/11/2019 a les 06:46

EL GOVERN MIRARÀ DE RECÓRRER LA POLÈMICA MOCIÓ DE VOX A MADRID

El govern en funcions de Pedro Sánchez està analitzant si pot ser objecte de recurs davant del TC la proposició no de llei de Vox aprovada dijous a l’Assemblea de Madrid amb el suport de PP i Cs, que insta l’executiu a il·legalitzar els partits independentistes “que atempten contra la unitat d’Espanya”. Una iniciativa no vinculant que el president Sánchez veu “preocupant”, i que reflecteix que la “ultradreta” està “arrossegant” PP i Ciutadans en aquest discurs contrari a la Constitució i la transició”. Sánchez va defensar que així com el govern ha impugnat resolucions del Parlament de Catalunya que contravenen la Carta Magna, ha de ser “igual de contundent” quan un parlament plantegi la il·legalització de partits.

Els candidats van aprofitar ahir les últimes hores de campanya amb crides a la mobilització i apel·lant en molts casos a la por–encara que en diferents direccions–, per mirar de sumar tots els suports possibles en la incerta cita amb les urnes de diumenge.La por a l’ascens de Vox –que segons els sondejos pot arribar a doblar el nombre d'escons– és a la qual va recórrer el PSOE per mobilitzar els votants d'esquerra però també el PP, que va insistir a demanar que tot el vot s'uneixi al voltant del partit de Pablo Casado com l'única opció útil de la dreta. La por a una gran coalició PSOE-PP és a la que segueix apel·lant Unides Podem per resistir, i la por pròpia a un desastre com el que auguren les enquestes, és el que mou Ciutadans a presentar-se com el partit disposat a desbloquejar la situació amb els seus escons a partir de dilluns.Madrid i Barcelona van ser els escenaris triats pels principals partits per acomiadar la campa­nya, la més curta de la democràcia. Abans del tancament oficial, ja van deixar anar molts dels últims missatges. Com Pedro Sánchez, qui va tornar a prometre que en 48 hores farà una proposta de desbloqueig a PP, Cs i Podem, i que traslladarà també a regionalistes i nacionalistes disposats a buscar la governabilitat, entre els quals no compta l'independentisme català.Per la seva banda, Pablo Casado va insistir a fer una crida als votants de Vox i Cs perquè optin per unir totes les forces als populars, perquè segons va dir el seu és el partit “genuí” entre les opcions de centredreta. En aquesta última jornada es va conèixer l'enviament massiu de missatges a mòbils per part de Casado demanant la confiança dels electors. En el missatge, enviat a 1,2 milions de dispositius, el líder dels populars demana el vot “per sumar una nova majoria de canvi davant la crisi econòmica i el desafiament separatista”.Mentrestant, el líder de Cs, Albert Rivera, va tancar a Barcelona una campanya en la qual ha insistit a subratllar que pot ser una peça decisiva per desbloquejar la legislatura. Des de Podem, Pablo Iglesias es va mostrar convençut que molts votants progressistes han vist la intenció de Sánchez d'apostar per altres opcions diferents a la formació morada.