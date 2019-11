Londres no tramitarà l'extradició de Ponsatí per “desproporcionada”

Les autoritats britàniques consideren que l’euroordre dictada pel jutge Llarena, per sedició, no es correspon amb la legislació del país

Actualitzada 07/11/2019 a les 06:44

Redacció Londres Madrid

Les autoritats de Regne Unit van contestar ahir a l’ordre de detenció europea dictada pel jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena sobre l’exconsellera d’Educació catalana Clara Ponsatí, assegurant que la petició “és desproporcionada”, amb relació a la seva legislació, per la qual cosa no li donaran tràmit. Així consta en un document rebut per la Unitat Oficina Sirene (cooperació policial europea) dependent del ministeri de l’Interior.

Llarena, que instrueix la causa pel procés, va emetre dimarts una nova ordre europea de detenció i lliurament contra Ponsatí, refugiada a Escòcia, per un delicte de sedició després de descartar el de malversació a la llum de la sentència dictada per la sala penal del Tribunal Suprem. Aquesta ordre de detenció europea “ha estat revisada per un advocat especialitzat del Regne Unit en nom de l’Agència Nacional contra la Delinqüència. Han determinat que és desproporcionat amb relació a la legislació del Regne Unit”, van contestar les autoritats britàniques al ministeri de l’Interior espanyol.

D’aquesta manera, les autoritats de Regne Unit indiquen a Espanya que l’euroordre “no ha estat certificada pel Servei Nacional Sirene del Regne Unit” i, de moment, “no prendran cap altra mesura en relació amb aquest assumpte”. Les autoritats britàniques emplacen, però, Espanya, a fer arribar “informació sobre l’historial delictiu previ” de Ponsatí “o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció” que tingui en el seu poder. En aquest cas, tornaran a “avaluar la decisió de no certificar aquesta ordre de detenció”.

Segons fonts jurídiques, el problema rau en el fet que la sedició a la legislació de Regne Unit és una qüestió d’ordre públic i no un delicte contra l’Estat, com s’entén a Espanya, i per aquest motiu consideren una desproporció lliurar la consellera. Altres fonts assenyalen que, no obstant això, a més de les autoritats policials o del ministeri de l’Interior de Regne Unit, es va cursar la petició de lliurament a l’autoritat judicial d’Escòcia, a la qual, a més, es va enviar ahir l’ordre europea de lliurament traduïda a l’anglès. Ara com ara, apunten aquestes fonts, la resposta només es refereix al sistema Sirene de cooperació policial entre països, per la qual cosa caldrà esperar que es pronunciï la justícia escocesa.

En un altre ordre de coses, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es va guanyar ahir el retret gairebé unànime de la resta de partits i va provocar la polèmica de la jornada amb unes declaracions en les quals va assenyalar que la fiscalia depèn del govern.

Si dilluns passat Sánchez es va comprometre a portar a Espanya l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ahir va dir a RNE que el govern ja està treballant amb aquest objectiu. I va fer una pregunta retòrica: “La fiscalia, de qui depèn?” “Doncs ja està”, va concloure.



“Autonomia” de la fiscalia

Una reflexió que va rebre nombroses crítiques. I no tan sols des de la classe política, ja que la mateixa fiscalia general de l’Estat va subratllar que totes les actuacions dels fiscals en la causa del procés s’han realitzat dins de l’“autonomia funcional del ministeri públic i amb subjecció als principis constitucionals de legalitat i imparcialitat. També les associacions de fiscals van reivindicar la independència de la fiscalia.