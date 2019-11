El 75 per cent dels compromisos de l'Acord de París resulten insuficients

Un estudi conclou que la major part de les 184 promeses no revertiran el canvi climàtic i que els països més contaminants augmentaran les emissions

Actualitzada 06/11/2019 a les 07:16

Redacció Washington

Gairebé tres quartes parts de les 184 promeses climàtiques fetes en virtut de l’Acord de París destinades a frenar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle són insuficients per frenar el canvi climàtic, i alguns dels països més contaminants del món continuaran augmentant les emissions, segons una anàlisi.

L’estudi, anomenat La veritat darrere de les promeses climàtiques, està publicat pel Fons Ecològic Universal i examina en gran detall les 184 promeses voluntàries de l’Acord de París, el primer esforç global col·lectiu per abordar el canvi climàtic. “L’examen exhaustiu va trobar que, amb poques excepcions, les promeses de nacions riques, d’ingressos mitjans i pobres són insuficients contra el canvi climàtic –assegura Sir Robert Watson, expresident del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic i coautor de l’informe–. Simplement, les promeses són massa minses i arriben massa tard.”

De 184 compromisos, gairebé el 75% es va considerar insuficient per evitar que el canvi climàtic continuï accelerant-se en la dècada vinent, segons l’informe i els seus coautors. Així, només 36 es van considerar suficients en funció dels compromisos de reduir les emissions en almenys un 40% per al 2030; 12 es van considerar parcialment suficients per reduir les emissions entre un 40% i un 20% per a la mateixa data, i 136 promeses van resultar parcialment o totalment insuficients.

“Segons la nostra anàlisi minuciosa de les promeses climàtiques, és ingenu esperar que els esforços actuals dels governs desaccelerin substancialment el canvi climàtic –afegeix el doctor James McCarthy, professor d’Oceanografia a la Universitat de Harvard i coautor de l’estudi–. Si no es redueixen les emissions de manera dràstica i ràpida es produirà un desastre ambiental i econòmic a causa del canvi climàtic induït per l’home.”

Una mica més de la meitat de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), el principal impulsor del canvi climàtic, prové de quatre nacions: la Xina, amb el 26,8% de les emissions, els Estats Units (13,1%), l’Índia (7%) i Rússia (4,6%).

La Xina i l’Índia han presentat compromisos per reduir la seva intensitat d’emissions en relació amb el PIB per al 2030, que probablement es compliran, però les seves emissions continuaran augmentant la dècada vinent a causa del creixement econòmic. Els Estats Units, d’altra banda, han notificat la seva intenció de retirar-se de l’acord. L’administració Trump ha reduït les principals regulacions federals destinades a frenar les emissions. Per tant, la promesa dels EUA presentada per l’administració d’Obama de reduir les emissions en un 26%-28% per al 2025 està “als llimbs”.



Esforços de la UE

Només la UE, un dels cinc principals emissors de GEI amb el 9% del total, ha adoptat una postura agressiva contra el canvi climàtic. S’espera que la UE redueixi les emissions en un 58% per sota del nivell del 1990 per al 2030. Això excedeix el compromís de la UE d’“almenys el 40% de les emissions de GEI”.

Les 152 promeses restants són de nacions responsables del 32,5% de les emissions. D’aquestestes, el 70% han presentat plans condicionals per reduir les emissions. Els EUA i Austràlia han deixat de fer-hi contribucions i Rússia ni tan sols ha presentat una promesa climàtica.

