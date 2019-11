Johnson es posiciona en contra d'un nou referèndum escocès

El primer ministre conservador va negar que un referèndum independentista “sigui el millor per mantenir l’harmonia”

04/11/2019

Londres

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, va rebutjar aquest diumenge donar el vistiplau a un nou referèndum d’independència a Escòcia, mentre que el Partit Laborista, primer de l'oposició al Regne Unit, va suggerir que no intentaria “detenir-lo”.

La qüestió d'una nova consulta ha entrat en la campanya electoral britànica després que la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, avancés aquesta setmana que sol·licitarà a Londres les competències per organitzar un plebiscit després de les eleccions generals del 12 de desembre. “No crec que la gent d’aquest país pensi que els referèndums siguin el millor per mantenir l'harmonia”, va considerar ahir en una entrevista el mandatari conservador, favorit en les enquestes per a les pròximes generals.

Des de l'oposició, en canvi, la portaveu laborista, Rebecca Long-Bailey, va deixar la porta oberta a la possibilitat d'un segon plebiscit en cas que el seu partit arribés al poder.

“Si després de les pròximes eleccions el Govern escocès determina que vol promulgar un altre referèndum, i tiren endavant tot el procés legislatiu dins del seu propi Executiu, llavors nosaltres, com a Govern, no ens interposaríem en el seu camí”, va afirmar Long-Bailey. “No intentaríem aturar-ho, encara que, certament, no faríem campanya en cap cas perquè Escòcia abandoni el Regne Unit”, va concloure la laborista.

Encara que el Partit Laborista va indicar que no s'oposaria a un nou plebiscit, el líder de la formació, Jeremy Corbyn, va advertir fa dues setmanes que no es plantejaria tornar a canviar la llei en aquest sentit durant els “primers anys” d'un eventual Govern amb ell al capdavant. “Se suposava que el referèndum de 2014 era una oportunitat única en la vida”, va assenyalar Corbyn.

Per l’altra banda, Sturgeon, líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP), va afirmar ahir que seria una postura “insostenible” per a Londres oposar-se a un possible nou referèndum si hi ha una “majoria clara” a Escòcia per celebrar-lo.

“Penso que seria una postura que cap polític de Westminster seria capaç de mantenir”, va sostenir la primera ministra escocesa, que va assegurar que “tothom a Escòcia sap que hi haurà un altre referèndum”.