L'independentisme escocès exigeix un segon referèndum l'any vinent

Actualitzada 03/11/2019 a les 07:19

EL BREXIT FA LLENÇAR LA TOVALLOLA A 50 PARLAMENTARIS

El clima de tensió que ha provocat el Brexit al Regne Unit i les reiterades amenaces patides per nombroses diputades en els últims anys han portat 18 parlamentàries britàniques, fins al moment, a anunciar que no optaran a ser reelegides en les pròximes eleccions.

Des que es va confirmar la convocatòria d'uns comicis el pròxim 12 de desembre, més de cinquanta parlamentaris han presentat la seva dimissió. D’aquests, les dones han estat les que més intimidacions han afrontat. La ministra de Cultura del Regne Unit, la conservadora Nicky Morgan, va avançar que deixarà el Parlament després de divuit anys pels “abusos” que ha hagut de suportar i el “clar impacte” que han tingut en ella i la seva família.

El moviment independentista escocès, amb la ministra principal, Nicola Sturgeon, al capdavant, va donar aquest dissabte el tret de sortida a la campanya per aconseguir que Londres accedeixi a negociar un segon referèndum de separació del Regne Unit el 2020. Milers de persones es van reunir al centre de Glasgow, el centre neuràlgic de l'independentisme a la regió, per demanar que se celebri una nova consulta l'any que ve.Acompanyada per multitud de banderes escoceses i de la Unió Europea (UE), la líder independentista es va dirigir als manifestants, per primera vegada des que va assumir el poder del Govern el 2014: “Una Escòcia independent és a l'abast de la mà”, va dir entre aplaudiments Sturgeon i va afegir que les eleccions generals del pròxim 12 de desembre “són les més importants de la nostra vida”. La dirigent escocesa va instar els assistents a “acudir massivament a votar per a escapar del caos, la misèria i divisió del Brexit i posar el futur d’Escòcia en mans dels escocesos”. A més, va confirmar que, després dels comicis del mes que ve, demanarà formalment al pròxim primer ministre l’autorització necessària per celebrar un nou plebiscit.Per altra banda, el Partit Conservador escocès, primer de l'oposició, va criticar els plans de Sturgeon i la va acusar de “no escoltar” l'electorat. “Està obsessionada amb la independència i hem d'enviar-li un missatge en aquestes eleccions generals. La gent ja ha tingut prou divisió i només volem seguir endavant”, va assenyalar el seu líder en funcions, Jackson Carlaw.La concentració d'aquest dissabte va estar precedida per la manifestació Exit Brexit, molt menys multitudinària, en què uns dos centenars de persones van marxar fins a la cèntrica plaça de George Square, seu de la concentració. Una d'elles va ser Maggie Fraser, de 64 anys, que, amb unes ulleres de sol de la bandera escocesa, va dir que desitja poder deixar als seus fills i néts “el llegat de la independència”. “Londres ens ignora, així que espero que en les pròximes eleccions l’SNP es faci fort i puguem desfer-nos dels conservadors i tenir un referèndum d'independència”, va concloure.