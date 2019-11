Madrid acollirà la pròxima cimera del clima a mitjans de desembre

La situació d’inestabilitat que ha viscut Xile les últimes setmanes ha fet que renunciés a la seva organització i ha obligat a fer el trasllat

Madrid acollirà la pròxima cimera del clima, un esdeveniment que pot reunir fins a 25.000 persones i que suposa un repte logístic a resoldre en quatre setmanes: es necessiten dos espais pròxims entre si per a albergar les negociacions i esdeveniments alternatius, suficients places hoteleres i transport públic.

Espanya es va oferir ahir a acollir entre el 2 i el 13 de desembre la COP25 després de la renúncia de Xile per la seva situació interna. La secretària de l'ONU sobre Canvi Climàtic va anunciar la seva decisió, la pròxima cimera del clima se celebrarà a la capital espanyola. “Ens complau anunciar que la mesa ha acordat que la COP25 tindrà lloc del 2 al 13 de desembre a Madrid”, va indicar en un comunicat la secretària Executiva de l'agència, Patricia Espinosa. Després d'aquesta decisió, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va afirmar en el seu compte de Twitter que Espanya treballa per garantir el desenvolupament de la COP25. Es tracta d'una “excel·lent notícia”, va afegir Sánchez, que va recordar que el seu Govern manté “el seu ferm compromís per un progrés durador i una transició ecològica justa”.

Per la seva part, la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, va agrair a la seva homòloga xilena, Carolina Schmidt, “la confiança” dipositada en Espanya per celebrar-la i va afegir que per al país suposa “un privilegi” recolzar l'acció global contra el canvi climàtic.

Normalment, les cimeres es preparen durant dos anys i de fet ja se sap la ciutat que acollirà la COP26, Glasgow. Xile va assumir la presidència de l'actual i la seva organització després de la renúncia del Brasil amb l’arribada del Govern de Jair Bolsonaro. Per a la seva preparació va comptar amb aproximadament un any. Ara, Madrid haurà de preparar en quatre setmanes tota la logística d’un esdeveniment que atreu milers d’experts i periodistes i per al qual, a més d'un aeroport internacional amb elevat trànsit aeri, són imprescindibles places hoteleres disponibles i garantir el transport públic. A més, cal buscar un gran recinte i dissenyar un dispositiu de seguretat concorde.

Aconseguir l’espai adequat és un dels objectius prioritaris i és que es necessita un recinte amb dos espais, un que estarà controlat per Nacions Unides i que albergaria, entre altres, les delegacions i les negociacions de gairebé 200 països, i un altre per a “esdeveniments paral·lels”, com la presentació d'informes científics o actes d’ONG. El recinte firal Ifema a Madrid és un dels espais que podria acollir aquesta reunió, ja que allà s'han celebrat congressos amb fins a 50.000 participants. En aquest període el recinte té programats el Saló de l'Oci Infantil i Juvenil -entre el 5 i el 9- i la Fira d'antiguitats galeries d'art i col·leccionisme, de l'11 al 15. A més, en les mateixes dates se celebren en aquest recinte firal un espectacle de màgia i un altre de patinatge sobre gel, un musical i una exposició sobre Joc de trons.

Quant als hotels, el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García, va reconèixer, abans de saber-se la decisió definitiva de l'ONU, les “ganes” del seu sector per acollir una cimera com la del clima. Al seu judici, la capital té “molts punts forts, com la seguretat” i “l’abundant oferta d'allotjament”.

En aquest sentit, va assegurar que els 90.000 llits que sumen els hotels de Madrid serien suficients per a atendre els assistents.