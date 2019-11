El Congrés tira endavant el procés per destituir Trump

Actualitzada 01/11/2019 a les 07:34

Redacció Washington

El Congrés dels EUA ha tirat endavant el procés d’impeachment contra el president, Donald Trump. La Cambra de Representants va aprovar ahir la resolució per iniciar formalment el procediment de destitució. Tots els congressistes demòcrates, excepte dos, hi van votar a favor, mentre que el partit republicà s’hi va oposar en bloc. La Casa Blanca va criticar la decisió de la cambra amb majoria demòcrata. “És la cacera de bruixes més gran de la història d’Amèrica!”, va afirmar Trump a les xarxes socials. La Cambra de Representants dels EUA, de la mà de la presidenta demòcrata, Nancy Pelosi, va anunciar al setembre que engegava el procés per a un impeachment. La decisió es va adoptar arran de l’últim escàndol de Trump: els demòcrates sospiten que va pressionar el president ucraïnès perquè li expliqués draps bruts de Joe Biden, un dels seus principals rivals a les eleccions del 2020. Trump hauria intentat subornar Volodímir Zelenski amb 250 milions de dòlars a canvi d’informació.