Condemnen 'La Manada' de Manresa per abús i no per agressió sexual

nes d’entre 10 i 12 anys per a cinc dels acusats de la violació en grup d’una menor

Actualitzada 01/11/2019 a les 07:33

Redacció Barcelona

L’Audiència de Barcelona va condemnar ahir a penes d’entre 10 i 12 anys de presó cinc dels acusats ​​de la violació en grup patida per una menor a Manresa el 2016. La polèmica que acompanya aquesta resolució, com va passar amb la de La Manada dels Sanfermines d’aquell mateix any, es deu al fet que el delicte que el tribunal declara comès és el d’abús sexual i no el d’agressió, en entendre els jutges que, com que la víctima estava inconscient, els acusats “van poder realitzar els actes sexuals sense utilitzar cap tipus de violència o intimidació”.

La sentència imposa 12 anys a dos dels acusats i 10 a tres més. A més, n’absol un altre i un setè que havia estat jutjat per un delicte d’omissió de socors. En finalitzar el judici, la fiscalia va modificar la seva petició inicial d’abusos sexuals, pel d’agressió sexual contra els sis processats per haver violat la noia, que llavors tenia 14 anys, tal com havia mantingut l’acusació particular. El ministeri públic va elevar també la petició de pena de presó fins a 14 o 15 anys. Per la seva banda, l’acusació particular en reclamava entre 15 i 20.

El tribunal és molt dur amb aquest canvi de la fiscalia, produït després que el Tribunal Suprem condemnés per agressió sexual els joves de la violació de Pamplona i amb les conclusions de la comissió de codificació a la qual el ministeri de Justícia va encarregar la revisió d’aquests delictes, entre les quals destacava considerar tota mena d’abús com a agressió sexual, tot i que les penes pràcticament es mantinguessin en el mateix ventall actual. La resolució qualifica de “sorpresa” el canvi de qualificació jurídica del fiscal, “perquè la prova practicada” al judici “recolzava la seva qualificació provisional d’abusos sexuals i, en canvi, no va aportar elements que justifiquessin canviar els abusos per agressió sexual, en els tràmits de conclusions”.

El tribunal no dubta que es va tractar d’un delicte d’abús sexual, ja que considera “acreditat que la víctima, mentre es produïen els fets, i des del moment abans fins a hores després del succés, es trobava en estat d’inconsciència, sense saber què feia i què no feia i, conseqüentment, sense poder determinar-se i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals que amb ella van mantenir la majoria dels processats, que van poder realitzar els actes sexuals sense utilitzar cap tipus de violència o intimidació”. Per això, conclou que “s’està davant de la hipòtesi que considera abusos sexuals no consentits, tot i que en aquest cas el consentiment seria irrellevant atenent l’edat de la víctima”.



FESTA DE HALLOWEEN

Els fets van tenir lloc el 26 d’octubre del 2016 en una festa de Halloween celebrada en una fàbrica abandonada de la capital del Bages. El principal acusat, que coneixia la víctima, se la va emportar a un lloc apartat, la va violar i després hauria animat d’altres a fer-ho per torns.

La sentència va provocar el rebuig de les associacions feministes. Altamira Gonzalo, de la fundació de dones juristes Themis, considera que l’Audiència de Barcelona s’allunya del criteri establert aquest estiu pel Suprem, que respecte a La Manada dels Sanfermines del 2016 va considerar els fets com una “violació múltiple” d’“enorme sordidesa i cruesa”. Així, “l’Audiència de Barcelona continua entenent que és necessària una resistència heroica per part de les dones”, va criticar la responsable d’aquesta associació.