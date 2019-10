El president en funcions lamenta que des de Ciutadans s’hagi acusat els socialistes de voler pactar amb els independentiste

Sánchez apel·la a “trencar el mur del bloqueig” perquè el país avanci El secretari general del PSOE durant la intervenció en un acte públic del partit a Santander. EFE

Actualitzada 30/10/2019 a les 06:44

Redacció Santander

El secretari general del PSOE i candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida per “trencar el mur del bloqueig” el 10-N i donar estabilitat a Espanya, perquè el país pugui avançar i afrontar els desafiaments i les transformacions que necessita.

Sánchez ho va dir així dimarts passat en un acte públic a Santander, en el qual va estar acompanyat pels candidats socialistes de Cantàbria al Congrés i al Senat i pel vicepresident de la comunitat, Pablo Zuloaga (PSOE), i en el qual va demanar que els que estan “decidits” i també els indecisos s’uneixin per votar “per l’única força que pot garantir estabilitat, desbloqueig i un govern fort”.

El president del govern en funcions va advertir que, malgrat les enquestes, no es pot “donar per fet” que el PSOE guanyarà les eleccions, perquè “l’amenaça de les tres dretes es pot materialitzar”. “Cal unir-se el 10 de novembre per permetre que Espanya avanci”, va assenyalar.

Sánchez va apel·lar al conjunt dels espanyols “sense exclusió” per posar en marxa un projecte “que uneixi” i deixar enrere “la fractura” i “la confrontació”.

El candidat socialista va destacar que Espanya necessita un projecte que doni resposta a “les urgències del present” i “als reptes que estan per venir”, i va instar a pensar en les generacions esdevenidores per encarar uns desafiaments “que no són menors”. “Les grans transformacions que tenim per davant com a societat necessitaran determinació, energia, molta intel·ligència i equips rigorosos, però també compromesos”, va subratllar, abans d’assenyalar el PSOE com la millor opció davant aquests reptes.

Sánchez va demanar “trencar el bloqueig” i “deixar enrere la discòrdia” per “posar en marxa Espanya” i avançar en “justícia social, neteja i convivència”. Per això, al seu judici, es necessita recuperar la confiança com a país, una estabilitat parlamentària que permeti tenir un govern “fort” i equips.

“Avui en el panorama polític espanyol solament hi ha un projecte que té equip, que té idees, i que a més està present en tots i cadascun dels territoris, i aquest partit és el PSOE”, va recalcar. També va afegir que la resta de formacions no tenen projecte polític, sinó que tenen “un projecte que dura dues setmanes” i que consisteix “a frenar els socialistes i afeblir-los”.

Sánchez va lamentar que el bagatge que té Unides Podem és “haver votat quatre vegades en contra d’un govern progressista liderat pel PSOE, mentre que Albert Rivera i Cs han acusat els socialistes de voler pactar amb els independentistes i amb Pablo Iglesias per repartir-se el botí, i el PP apunta un pacte amb la ultradreta”.

“Aquest és el nivell del debat polític al qual estem assistint aquests dies de campanya, que consisteix a tenir un govern progressista, estable i coherent.” Sánchez va considerar que els independentistes també volen “un govern feble” perquè no es pugui afrontar l’“amenaça” a la convivència a Catalunya. “L’única cosa a la qual aspiren aquests partits a dreta i a esquerra el pròxim 10-N és que hi hagi un govern feble o fins i tot plantejar un bloqueig parlamentari perquè sigui dificultós formar un govern estable”, va avisar el candidat socialista, que per això va animar la participació i va demanar especialment als que estan “cansats” d’eleccions que votin.