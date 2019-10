La fiscalia belga demanarà avui l'extradició de Puigdemont

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:15

La fiscalia belga demanarà avui al tribunal de primera instància de Brussel·les que executi l’ordre europea de detenció i lliurament perquè l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigui lliurat a Espanya per sedició i malversació, els dos delictes pels quals el reclama la justícia espa­nyola, va informar la defensa. “Demanen l’extradició pels dos delictes”, va dir Paul Bekaert, l’advocat belga del polític català, indicant així que la fiscalia de Brussel·les defensa la posició del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, encara que no aclareix quina seria l’equivalència de delictes en el sistema belga. Les parts, que ja han tingut accés a les primeres al·legacions escrites, han estat citades avui a partir de les 9 hores per a la vista sobre la reactivació de l’euroordre, en una audiència a porta tancada a la Cambra del Consell de Brussel·les.