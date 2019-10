La UE dona llum verd a retardar el Brexit fins al 31 de gener del 2020

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:16

Redacció Brusselles / Londres

Els països que seguiran a la UE després del Brexit van acceptar ahir retardar fins al 31 de gener del 2020 la sortida del Regne Unit del club comunitari, com havia sol·licitat el primer ministre, Boris Johnson. Els ambaixadors dels Vint-i-set van prendre la decisió durant una nova reunió, després que divendres no aconseguissin acordar de manera unànime la durada de la nova pròrroga.

“Els Vint-i-set han acordat que acceptaran la petició del Regne Unit per a una extensió flexible del Brexit fins al 31 de gener del 2020”, va escriure el president del Consell Europeu, Donald Tusk, a Twitter. El polític polonès va precisar que s’espera que la decisió sobre la pròrroga es formalitzi “per procediment escrit”, la qual cosa significa que no serà necessària una cimera extraordinària de líders de la UE perquè el nou retard del Brexit entri en vigor. Tusk va indicar a Twitter que l’extensió és “flexible”, de manera que el Regne Unit podrà quedar fora de la UE el primer dia del mes posterior que el Parlament de Westminster i l’Eurocambra hagin ratificat l’acord.

Tant el Parlament britànic com l’europeu han de donar llum verd al pacte perquè el Brexit sigui efectiu, si bé no s’esperen dificultats a l’Eurocambra per aprovar-lo. Així, si la Cambra dels Comuns i el Parlament Europeu aproven el pacte durant el novembre i el Regne Unit està a punt aquest mes per abandonar el club comunitari, el Brexit tindrà lloc la nit del 30 de novembre a l’1 de desembre. Si la ratificació es produeix al desembre, la retirada es produiria l’1 de gener, i si finalment l’aprovació a West­minster i Estrasburg té lloc al gener, el Brexit seria l’1 de febrer.

Fonts comunitàries van indicar que l’escrit per formalitzar la pròr­roga precisarà que aquests tres mesos no es poden utilitzar per renegociar l’acord de retirada o iniciar les converses sobre la futura relació entre Londres i Brussel·les. A més, se subratllarà que mentre el Regne Unit continuï dins de la UE haurà de complir tots els drets i obligacions.

D’altra banda, el Parlament britànic va rebutjar convocar eleccions anticipades el 12 de desembre, com proposava Johnson. El govern, que necessitava 434 vots, va obtenir-ne només 299, per 70 en contra i l’abstenció laborista.