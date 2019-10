El PNB es desmarca d'un manifest per a l'autodeterminació

Actualitzada 26/10/2019 a les 06:51

Una desena de partits nacionalistes catalans, bascos, gallecs, balears i valencians van signar ahir a Barcelona un manifest, del qual es va desmarcar el PNB, en què reclamen un acord sobre la crisi catalana, la defensa del dret a l’autodeterminació i l’alliberament dels “presos polítics”. Els partits que van rubricar la Declaració de la Llotja de Mar són ERC, el PDeCAT-Junts per Catalunya, EH Bildu, el BNG, la CUP, la Crida i formacions minoritàries com Demòcrates, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Esquerra Valenciana. El PNB no ha estat present a Barcelona, segons va explicar, “per una qüestió de contingut i una altra de context”, ja que considera que amb prou feines el manifest té “esperit constructiu” i, a més, al seu entendre, aquest no és “el moment més oportú”, a pocs dies de les eleccions generals.