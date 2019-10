Johnson proposa celebrar eleccions el 12 de desembre a canvi de prorrogar el Brexit

Actualitzada 25/10/2019 a les 07:05

Redacció Londres

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, va anunciar ahir que intentarà convocar unes eleccions generals anticipades al Regne Unit per al 12 de desembre. En una entrevista amb la cadena BBC, el mandatari va afirmar que atorgarà més temps als diputats per debatre l’acord del Brexit, però només si accepten donar suport a la seva crida a les urnes. Johnson necessita una majoria de dos terços a la Cambra dels Comuns per avançar uns comicis abans de la fi de la legislatura, el 2022, per la qual cosa li resulta imprescindible el vistiplau de les forces de l’oposició. El primer ministre va demanar als partits opositors que siguin “raonables” i donin llum verd a unes eleccions en les quals el mandatari conservador partiria, segons les enquestes, com a favorit.

Johnson va obtenir aquesta setmana el suport preliminar del Parlament al pacte sobre els termes de sortida de la UE que ha signat amb Brussel·les, però els diputats van rebutjar tramitar-lo per un procediment d’urgència. L’èxit dels plans de Johnson pot dependre, per tant, de l’extensió que concedeixi Brussel·les a la data de sortida del Regne Unit de la UE, prevista ara com ara per al dia 31. Forçat pels diputats, el primer ministre va sol·licitar aquesta setmana una pròrroga més enllà d’aquest límit, fins al 31 de gener. Els 27 socis comunitaris encara no han comunicat si accepten la petició o bé si proposen un altre termini.