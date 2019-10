Trobats a Essex 39 cadàvers dins d'un camió procedent de Bèlgica

La policia investiga la troballa dels cossos sense vida de 38 adults i un adolescent al remolc refrigerat d’un tràiler en un polígon industrial

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:42

Redacció Londres

La policia britànica va trobar la matinada d’ahir un camió amb 39 cadàvers en un polígon industrial del comtat d’Essex, a l’est d’Anglaterra, on es creu que va arribar procedent de Bèlgica. El conductor del vehicle, un nord-irlandès de 25 anys a qui els mitjans locals han identificat com Mo Robinson, va ser detingut com a sospitós d’assassinat.

Segons la investigació de la policia d’ Essex, el tràiler, registrat a Bulgària, va arribar a Purfleet, a la vora del riu Tàmesi, en un ferri procedent de la localitat belga de Zeebrugge poc després de la mitjanit. Una hora més tard, el servei d’ambulàncies de la regió de l’est d’Anglaterra va informar les forces de seguretat que havia detectat 39 cossos sense vida dins del contenidor d’un camió al parc industrial Waterglade, en el que sembla un cas de tràfic d’immigrants. Totes les persones a l’interior del remolc, 38 adults i un adolescent, estaven mortes, segons la policia, que va detallar que la cabina del tràiler té “origen” a Irlanda del Nord.

El director executiu de l’Associació de Transport per Carretera britànica, Richard Burnett, va afirmar que el tràiler sembla ser una unitat refrigerada a l’interior de la qual es poden assolir temperatures de 25 graus sota zero.

La sotsinspectora del cos policial d’Essex, Pippa Mills, va sub­ratllar que la identificació de les víctimes és la prioritat de les forces de l’ordre, si bé va advertir que s’espera que sigui un procés llarg. El camió va ser transportat fins a un moll pròxim al lloc on va ser detectat, on la policia preveu retirar els cadàvers de l’interior.

L’Agència Nacional del Crim britànica va informar que alguns dels seus efectius estan participant en les perquisicions per determinar si alguna organització criminal està involucrada en el succés. La policia nord-irlandesa va indicar que està col·laborant amb els seus col·legues anglesos, mentre que les forces de seguretat de la República d’Irlanda han ofert així mateix la seva ajuda. El primer ministre irlandès, Leo Varadkar, va declarar que s’ha obert una investigació per determinar si el tràiler ha passat pel seu país.

El govern de Bulgària va confirmar que el camió té matrícula búlgara, però va agregar que des del 2017 no hi ha constància que hagi tornat a passar pel país balcànic. “El va registrar el 2017 una ciutadana irlandesa, va abandonar el país i mai de la vida ha tornat al territori búlgar”, va explicar al canal BTV el primer ministre del país, Boiko Borisov.

La fiscalia federal de Bèlgica ha obert una recerca sobre els 39 cadàvers trobats a Anglaterra, segons va indicar un portaveu. El ministeri públic va explicar que s’ha pres aquesta decisió perquè el contenidor en el qual es trobaven aquestes persones hauria passat per territori belga, si bé el portaveu va assenyalar que encara no se sap per on va transitar ni quan.



Legislació més dura

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va lamentar la “inimaginable tragèdia” que suposa la mort d’aquestes persones. La ministra d’Interior, Priti Patel, va dir per la seva part que està “disposada a dialogar amb el ministeri de Justícia” del Regne Unit sobre la possibilitat d’imposar penes més dures als condemnats per tràfic de persones. Patel va sub­ratllar que el govern britànic treballa en col·laboració “amb totes les autoritats europees per compartir informació d’intel·ligència i monitorar moviments quan parlem de problemes com aquest”.