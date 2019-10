El fort temporal deixa almenys un mort i cinc desapareguts

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:43

Redacció Madrid

Efectius de rescat continuaven ahir la recerca de cinc desapareguts a Catalunya, que també ha provocat la mort almenys d’una persona abans de desplaçar-se al Cantàbric, on va causar 130 incidències a Cantàbria i mantenia activat el pla especial per inundacions a Astúries.

Segons van informar els bombers de la Generalitat, els equips d’emergència buscaven un camioner belga el vehicle del qual va ser localitzat al riu Francolí, a l’Espluga de Francolí (Tarragona), que seria el cinquè desaparegut per les pluges torrencials de la nit d’ahir a Catalunya. A més, es mantenia la recerca de dues persones més que circulaven en un vehicle a la mateixa localitat, i de dues a Vilaverd (Tarragona) desaparegudes després de l’intens temporal que va costar la vida a un home de 75 anys a Arenys de Munt. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest xàfec “no té precedents en els últims cinquanta anys en algunes comarques”, en les quals va deixar 292 litres d’aigua per metre quadrat.