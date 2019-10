La Cambra dels Comuns imposa a Boris Johnson una llarga tramitació del Brexit

Actualitzada 23/10/2019 a les 07:17

Redacció Londres

El Parlament britànic va bloquejar ahir els plans del primer ministre, Boris Johnson, per aprovar l’acord del Brexit per la via ràpida. Una majoria de la cambra va donar llum verd, per 329 vots a favor i 299 en contra, al projecte de llei per sortir de la Unió Europea del líder tory –primer pas per a l’aprovació definitiva de l’acord de retirada–, però va imposar en una votació posterior una tramitació llarga. En aquest sentit, el govern conservador volia accelerar els tràmits parlamentaris per deixar aprovada la legislació del Brexit demà, però amb aquesta decisió Westminister ha obstaculitzat l’objectiu de Johnson de marxar del bloc el 31 d’octubre. El primer ministre va anunciar després de la votació que el govern suspèn la tramitació parlamentària sobre el Brexit en espera que la Unió Europea respongui a la decisió adoptada per la Cambra dels Comuns.