L'independentisme desafia el TC i defensarà l'autodeterminació

JxCat, ERC i la CUP pacten una resolució al Parlament que rebutja la sentència del procés i defensa la via secessionista, tot i els avisos del tribunal

Actualitzada 23/10/2019 a les 07:15

Redacció Barcelona

JxCat, ERC i la CUP van pactar ahir una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que rebutja la sentència del procés i al·ludeix al dret a l’autodeterminació, un text amb el qual desafien el Tribunal Constitucional (TC), encara que està redactat en uns termes que busquen evitar la impugnació. Així, després dels advertiments del TC sobre el risc penal d’incórrer en un delicte de desobediència si no s’acata la suspensió dels acords del Parlament sobre el dret a l’autodeterminació i la legitimitat de la desobediència civil, els partits independentistes han buscat una fórmula matisada per referir-se en el seu text a la qüestió de l’autodeterminació.

Els tres grups independentistes a la cambra catalana van acordar un text conjunt que inclou un total de 15 punts, en resposta a les condemnes dictades la setmana passada pel Suprem contra els líders del procés. El Parlament, assenyala la proposta, “recorda” que la pròpia cambra catalana “ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I es compromet a continuar fent-ho si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades”.

Enfront dels avisos del TC, la proposta reivindica el dret dels diputats a “poder debatre sobre tots els assumptes que interessen la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania”. Els independentistes plantegen que, “davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap altra opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió” dels diputats, perquè “si la censura entra” a la cambra, “es desvirtua el sentit de la institució”. I avisen que el Parlament “reitera i reiterarà tantes vegades com vulguin” els diputats la “reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític”.

La mesa del Parlament va admetre a tràmit la proposta de resolució, encara que els lletrats de la cambra van advertir que podria contradir la prohibició del TC d’aprovar textos sobre l’autodeterminació. El govern de Pedro Sánchez, de moment, esperarà que el Parlament aprovi la iniciativa per decidir si actua sobre aquest text.



Investigació interna a mossos

En un altre ordre de coses, el president català, Quim Torra, va exigir obrir una investigació interna als mossos d’esquadra per “depurar responsabilitats” si hi va haver mala praxi durant els disturbis de la setmana passada a Barcelona, mentre el conseller Miquel Buch va demanar confiança en el cos, que ha estat “a l’altura”.

En roda de premsa després de la reunió del govern, Torra va emplaçar Buch a obrir “immediatament” una recerca interna i a impulsar els “expedients” que siguin precisos als agents que no hagin respectat els protocols de proporcionalitat, congruència i oportunitat durant els aldarulls.

Pocs minuts abans, Miquel Buch va mostrar en una altra roda de premsa al departament d’Interior la seva “plena confiança” i la del govern amb els mossos, va apel·lar la ciutadania a confiar en el cos i va anunciar que ja estan recopilant imatges de les actuacions en els disturbis per decidir si obren expedients.