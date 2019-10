Els aldarulls per la sentència del procés deixen 18 persones a presó

Setanta persones van prestar declaració davant del jutge al llarg de la setmana passada com a conseqüència de les protestes

Almenys divuit persones han ingressat a la presó i setanta més van prestar declaració davant el jutge al llarg de la setmana passada, com a conseqüència de les protestes violentes que hi va haver en diferents punts de Catalunya, principalment a Barcelona. Segons informa el Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), es tracta d’un balanç provisional, ja que en aquestes xifres no s’inclouen els detinguts de dissabte al vespre. Dels divuit detinguts que es troben en presó provisional, dotze van ser arrestats a Barcelona, tres a Girona, dos a Tarragona i un a Lleida.

D’altra banda, de les setanta persones que han passat a disposició judicial, cinquanta-dues d’elles han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com la prohibició de participar, aproximar-se a manifestacions o actes de protesta i ordres d’allunyament de subdelegacions del Govern. D’aquestes setanta persones que han prestat declaració davant el jutge, trenta-cinc ho han fet a Barcelona, quinze a Lleida, quinze a Girona i cinc a Tarragona. Les causes judicials estan obertes, principalment, per delictes de desordre públic, atemptat contra agents de l’autoritat, danys i lesions, entre d’altres. Al marge d’això, ahir també es van produir concentracions convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR) al davant dels jutjats de Girona, on presten declaració alguns detinguts, i davant la comissaria de Vic (Barcelona) en protesta per les persones arrestades.



Problema d’ordre públic

El ministre de l’Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va reiterar ahir que els altercats violents que es registren des de fa dies a Catalunya són un problema d’“estricte ordre públic” i, per tant, s’ha de resoldre amb la legítima actuació de les forces de seguretat. En una roda de premsa a la Moncloa després de la reunió del comitè de seguiment de la situació a Catalunya que va presidir Sánchez, Marlaska va assenyalar que els disturbis “van a menys” i que se segueix “amb el pla d’anul·lar-los”.