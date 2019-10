Torra insta Sánchez a fixar data de reunió per a una solució política

El president de la Generalitat va demanar obrir “de manera immediata” el diàleg i la negociació

Actualitzada 20/10/2019 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir el cap de l’executiu espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a fixar ja la data d’una reunió per obrir de “manera immediata el diàleg i la negociació” per cercar una solució política a la situació que viu actualment Catalunya perquè la seva causa és “imparable”. Torra, que ahir al matí va presidir el gabinet de seguiment dels disturbis a Catalunya després de la cinquena jornada de protestes, va fer una crida a la protesta pacífica: “La violència no és la nostra bandera”, va expressar el president de la Generalitat.

Torra va comparèixer després de la reunió al costat del vicepresident català, Pere Aragonès, amb els alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona, per fer una declaració institucional que va arrencar llançant la petició a Pedro Sánchez de fixar la data d’una reunió entre tots dos mandataris, perquè és la seva “responsabilitat” i la seva “obligació” i ara, va afegir, és “més urgent que mai”. “Fa molt temps que demanem una reunió per buscar una solució política al conflicte, nosaltres mai ens hem aixecat i, ara, és més urgent que mai”, va insistir el president català. Torra va assegurar que la “causa de les llibertats i drets” dels independentistes és “imparable”, perquè el “poble català arribarà tan lluny com vulgui”.

Després de cinc nits de protestes, Torra va assegurar que “cap forma de violència ens representa”. En aquest sentit, va assenyalar que el moviment independentista ha estat sempre “transversal, massiu, ètic i pacífic”, com es va posar de manifest durant la multitudinària manifestació de divendres passat a Barcelona, en la qual van participar més de mig milió de persones segons la guàrdia urbana. Colau també va fer ahir una crida a la calma. “Això no pot seguir així, Barcelona no es mereix això”, va expressar l’alcaldessa de la capital catalana. Colau va posar en valor de la jornada de divendres les “mobilitzacions massives, democràtiques, exemplars i pacífiques”, per les quals va voler “felicitar el conjunt de la ciutadania que es manifesta en els moments més difícils de manera pacífica”. D’altra banda, el ministre de Foment en funcions i secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va defensar ahir que a Catalunya el que s’està vivint aquests dies és “un problema d’ordre públic” pel qual “de moment no fan falta altres mesures” més que l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

“Avui no es dóna cap supòsit dels que plantegen els ansiosos, no fan falta de moment altres mesures. I si fan falta, les tindran”, va insistir Ábalos en al·lusió a hipotètiques aplicacions de l’article 155 o de la Llei de Seguretat Nacional.



Detencions de la policia

Durant la sisena jornada de protestes a Catalunya contra la sentència del procés, els mossos d’esquadra van detenir 54 persones en un operatiu policial en el qual, a més, van resultar ferits divuit agents, segons va informar a Efe la policia catalana. Dels 54 detinguts, tots ells per desordres públics i “atemptat contra agents de l’autoritat”, dotze van ser arrestats a Barcelona, on es van viure escenes de violència a la Via Laietana, on es troba la comissaria de la policia nacional, i a la plaça Urquinaona. A més, a la Via Laietana la policia nacional va detenir deu persones més. Pel que fa als detinguts pels mossos d’esquadra a la resta de Catalunya, divuit persones van ser arrestades a Lleida, dotze a Girona, nou a Tarragona, dues a la zona central i una a Sant Celoni.