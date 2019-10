Torra proposa de sorpresa un nou referèndum i ERC se'n desmarca

El president parla d’exercir el dret a l’autodeterminació “aquesta legislatura” sense consultar-ho abans amb els membres del seu govern

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:40

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va proposar ahir al Parlament exercir el dret a l’autodeterminació “aquesta legislatura”, un plantejament que va agafar de sorpresa ERC, perquè no el coneixia, i del qual va mostrar recels perquè rebutja posar terminis a una votació. Torra va comparèixer al ple de la cambra per donar resposta a la sentència del procés i va escoltar les peticions de dimissió per part de Ciutadans, PSC, Comuns i PPC, en un moment de tensió a Catalunya després de dues nits de forts altercats a Barcelona entre grups radicals i mossos.

Si bé el president català va fer una crida “a la calma i la serenitat” als carrers per rebaixar l’escalada de violència, en el mateix discurs va llançar una proposta que va augmentar la tensió política amb els seus socis de govern. Com a resposta a la sentència, Torra va proposar un acord entre partits i entitats per reclamar l’“amnistia” dels polítics presos, defensar els “drets polítics i civils” i exercir el dret a l’autodeterminació, amb el polèmic afegit de fer-ho “aquesta legislatura”.

“Tenim un deure immens: fixar les vies per concretar l’exercici del dret a l’autodeterminació en el termini més breu possible i, en el marc d’aquest acord nacional, jo defensaré que en aquesta legislatura s’acabi tornant a exercir el dret a l’autodeterminació”, va afirmar. Fonts de l’entorn del president van precisar que votar no necessàriament significa un nou referèndum unilateral, sinó que podria passar per unes eleccions plebiscitàries.

En tot cas, la proposta de Torra va generar malestar i inquietud a les files d’ERC, que, segons les fonts consultades, desconeixia que hi hauria aquest anunci en el ple. Les mateixes fonts van assegurar que Torra no havia compartit la proposta amb els seus propis consellers, ni tan sols amb el vicepresident del govern i coordinador d’ERC, Pere Aragonès. De fet, durant el ple, el president del grup d’ERC al Parlament, Sergi Sabrià, es va desmarcar de Torra i va advertir que “no és el moment de posar dates” a l’exercici de l’autodeterminació, encara que va dir que el seu partit “valorarà” la proposta.

D’altra banda, després dels disturbis de les últimes nits, Torra va anunciar al ple que “caldrà investigar fins al fons per saber qui hi ha darrere dels incidents”, i va demanar fer “autocrítica” per les càr­regues dels mossos.

Precisament els aldarulls van centrar al vespre una cimera extraordinària al Palau de la Generalitat entre el govern català, l’ajuntament de Barcelona i la delegació del govern espanyol. Torra va encapçalar la trobada, en què també van participar l’alcaldessa Ada Colau, la delegada del govern Teresa Cunillera, Pere Aragonès, i el conseller d’Interior, Miquel Buch.