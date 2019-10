Johnson busca la complicitat dels socis per tancar un pacte pel Brexit

El ‘premier’ s’acosta al Partit Democràtic Unionista d’Irlanda del Nord i als ‘tories’ euroescèptics per obtenir el vistiplau parlamentari per a la sortida

Actualitzada 17/10/2019 a les 06:41

Redacció Londres

El primer ministre del Regne Unit, el conservador Boris Johnson, busca la complicitat dels seus socis nord-irlandesos i dels tories euroescèptics, de qui depèn la seva majoria al Parlament, abans de tancar un nou acord pel Brexit amb la UE. Mentre les negociacions tècniques avançaven a bon ritme a Brussel·les –segons fonts properes l’acord és “imminent”–, el cap de Govern va mantenir contactes a Londres amb els principals grups que amenacen de vetar qualsevol tractat de sortida que no satisfaci les seves demandes.

El nord-irlandès Partit Democràtic Unionista (DUP) reclama que l’assemblea autònoma de la regió britànica tingui pes suficient en les decisions que es prendran sobre el futur estatus de la frontera a l’Ulster després del Brexit. La formació també s’ha mostrat escèptica sobre un arranjament que interposi controls duaners entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit. La líder del DUP, Arlene Foster, va refredar les possibilitats que faci costat a les propostes de Johnson a la UE, malgrat que mitjans irlandesos van informar que ja havia donat el seu vistiplau.

Més conciliadors es van mostrar els euroescèptics conservadors, que van assistir a una breu trobada entre el primer ministre i els diputats del seu grup parlamentari. Una de les principals demandes d’aquests tories és que el Regne Unit tingui llibertat per signar acords comercials amb tercers països i desviar-se de les normes comunitàries. Davant els col·legues de bancada, Johnson va declarar que les negociacions amb Brussel·les es troben en el pas Hillary, amb referència a un dels últims i més perillosos passos de l’ascensió a l’Everest.

Poc abans, el cap de Govern va informar el seu gabinet de ministres sobre els avanços que s’estan produint en el diàleg amb la UE. Segons el seu portaveu oficial, Johnson els va traslladar que hi ha “la possibilitat d’aconseguir un bon acord”, però encara “queden assumptes pendents”.

L’executiu va confirmar així mateix que segueixen endavant els plans per convocar una sessió parlamentària extraordinària dissabte, en la qual podria mirar de sotmetre a votació el nou acord que es pugui signar durant la cimera comunitària d’avui i demà. L’executiu decidirà avui si sotmet definitivament a votació la proposta per obrir el Parlament dissabte, un pla que ha de ser aprovat pels Comuns.

En cas que Johnson no aconsegueixi ratificar un text dissabte, la llei l’obligarà a enviar el mateix dia una carta a Brussel·les per sol·licitar una extensió del termini per trencar els llaços amb la UE. El mandatari ha insistit les últimes setmanes que no té intenció de demanar una pròrroga en cap cas, però el ministre per al Brexit britànic, Steven Barclay, va assegurar ahir que el primer ministre “complirà” la llei si no s’han pactat uns termes de sortida aquest cap de setmana.