Concentració a Madrid per unes pensions dignes Els pensionistes van recórrer el centre de la ciutat fins arribar al Congrés.

Actualitzada 17/10/2019 a les 06:42

Milers de pensionistes arribats a Madrid de tot Espanya van avisar ahir el govern que surti de les urnes el 10-N que “no pararan” fins que la pensió es blindi per llei l’IPC i no es derogui la reforma del PP. Els manifestants es van concentrar davant el Congrés, on van registrar un document amb les seves peticions.