Johnson defensa la seva agenda entre crítiques d'electoralisme

Actualitzada 15/10/2019 a les 07:14

Redacció Londres

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va defensar ahir la seva agenda legislativa per a després del Brexit, detallada en el discurs de la reina, entre crítiques de l’oposició d’haver utilitzat Isabel II per fer propaganda electoral. A instàncies del govern, la monarca va exposar les prioritats de l’executiu en el tradicional acte d’obertura del Parlament, que el Partit Laborista va titllar de “farsa” i “muntatge electoralista” per part de Johnson amb vista a unes possibles eleccions anticipades. En mancar de majoria parlamentària després de la pèrdua de nombrosos diputats, és improbable que el líder conservador arribi a impulsar els 26 projectes de llei inclosos en el discurs, entre els quals destaquen el de sortida de la UE i un nou sistema d’immigració. El primer ministre, que va arribar al poder al juliol sense passar per les urnes, reclama uns comicis generals, però l’oposició ha dit que només donarà suport a aquesta opció quan quedi descartat de facto un Brexit sense pacte en la data prevista del 31 d’octubre.