El govern i els indígenes arriben a un acord que posa fi a les protestes

S’assoleix un pacte per derogar el polèmic decret 883, que eliminava el subsidi als combustibles i que

va originar les mobilitzacions

Actualitzada 15/10/2019 a les 07:14

Redacció Quito

El govern i els indígenes equatorians van arribar diumenge passat a la tarda [la matinada d’ahir a Andorra] a un acord mitjançant el qual es derogarà el decret 883, que va eliminar el subsidi als combustibles i que va provocar l’actual onada de protestes al país.

“Com a resultat del diàleg s’estableix un nou decret que deixa sense efecte el 883 i es crea una comissió que elaborarà aquest nou decret”, va anunciar el coordinador de les Nacions Unides a l’Equador, Arnaud Peral, després de diverses hores de diàleg entre les parts als afores de Quito. La comissió estarà integrada per les organitzacions del moviment indígena participants en el diàleg i el govern amb la mediació de les Nacions Unides i la Conferència Episcopal Equatoriana.

“Amb aquest acord s’acaben les mobilitzacions i les mesures d’excepció a tot l’Equador i ens comprometem de manera conjunta a restablir la pau al país”, resa el text, que va llegir el coordinador de les Nacions Unides al país andí. En la declaració es destaca també que l’Equador està en “una situació greu, dramàtica des de fa dotze dies. Hi ha hagut morts, ferits, persones que han perdut la feina, que han patit per les seves famílies, moltíssima angoixa. Ara arriba el moment de la pau, de l’acord, el moment de mirar el futur per a l’Equador”.

El cap d’Estat, Lenín Moreno, va dir solemnement que l’acord ha significat “sens dubte un sacrifici per a cadascuna de les parts perquè això és un acord, cedir de part i part”. També va afirmar que no existeix “cap altre principi més meravellós que la pau”, i va agrair la tasca als militars i policies perquè és coneixedor de la “sacrificada, esforçada feina que compleixen”, ja que molts d’ells van resultar també lesionats durant les protestes.

Per la seva banda, el president de la Confederació de Nacionalitats Indígenes (Conaie), Jaime Vargas, va posar en relleu que s’ha de respectar la Constitució, entre altres aspectes, en el camp de la consulta prèvia abans d’accions sobre els seus territoris. I, en un resum del procés “de lluita i resistència”, va enumerar que els indígenes han tingut més de 2.000 ferits, més de mil presos, prop de deu assassinats, així com més de cent desapareguts al país”, i que han patit “tortura de les forces armades i de la policia nacional”.

En aquest sentit, va demanar la renúncia de la ministra de Govern (Interior), María Paula Romo, i del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, perquè “només així el poble equatorià tindrà pau i llibertat i tindrem l’oportunitat de continuar dialogant per construir projectes participatius, que beneficiïn veritablement el país i el poble”.



Fi de les mesures d’excepció

La signatura de l’acord també implica la fi de les mesures d’excepció a l’Equador, entre elles el toc de queda i la militarització al Districte Metropolità i les valls veïnes, van assegurar fonts de Defensa. “En teoria en derogar-se el decret 883 totes les mesures d’excepció relacionades amb aquest text han quedat anul·lades, i en qualsevol cas en la pràctica les forces de l’ordre estan en missions d’obertura de vies i proveïment”, van explicar les fonts.

Quito tornava ahir a poc a poc a la normalitat en el reabastiment d’aliments, atès que el cap de setmana ja començaven a veure’s prestatges buits als comerços, sobretot els de productes bàsics com a pa, llet i ous.