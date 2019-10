L'independentisme “assaja” la seva resposta a la sentència del procés

Més d'un centenar d'independentistes es concentren a l'estació de Sants sense afectacions al servei ferroviari

Actualitzada 14/10/2019 a les 07:13

Redacció Barcelona

A l'espera que el Tribunal Suprem faci públic avui al matí o demà, dimarts, la sentència del “procés”, l'independentisme va “assajar” aquest passat diumenge a Barcelona la seva resposta, ocupant primer el vestíbul de l'estació de Sants i manifestant-se després pels carrers de la ciutat.

Convocats per la plataforma Pícnic per la República, un centenar de persones van protagonitzar a primera hora d'ahir el matí una “assentada” al vestíbul de l'estació de trens de Sants, on van estar mica més d'una hora, fins que els Mossos d'Esquadra els van desallotjar.

Els agents de la policia catalana, que estan desplegats a Sants al costat de la Policia Nacional amb motiu dels dispositius programats per evitar incidents en les mobilitzacions per la sentència, van anar desallotjant d'un en un els activistes independentistes, entre els quals hi havia nombroses persones d'edat avançada i l'economista i exdiputat al Parlament, Germà Bel.

Finalment, els manifestants van optar per sortir per voluntat pròpia de les instal·lacions ferroviàries i seguir la protesta a l'exterior de l'estació, amb crits de “som gent de pau” i a favor de la independència i els presos independentistes.

En el marc d'aquesta concentració, els Mossos d'Esquadra van detenir una persona acusada d’agredir un dels agents que integraven la línia policial i que, segons va explicar un portaveu dels Mossos, no estava en principi vinculada als col·lectius que organitzaven la protesta.

Després de sortir de Sants, els independentistes es van dirigir a peu cap a la plaça Espanya, i allí van prendre la Gran Via en direcció al centre de Barcelona.

Això va obligar a tallar el trànsit i a desviar el recorregut de diverses línies d'autobús metropolitanes, segons van indicar fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Aquesta marxa va reunir finalment més de 700 persones, segons la Guàrdia Urbana, ja que al centenar que inicialment havia ocupat el vestíbul de l'estació de Sants si haurien sumat altres manifestants durant el recorregut d'aquesta.

La plataforma Pícnic per la República va donar per desconvocada la protesta a la confluència de la Gran Via i el passeig de Gràcia, encara que un grup format per diverses desenes de persones es van dirigir posteriorment fins a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, a la Via Laietana, on van romandre concentrades una estona sense incidències.

Pícnic per la República va celebrar a les xarxes socials “l’èxit” d'aquesta primera protesta: “Èxit total d'aquest assaig. Un preludi de tot el que podem arribar a fer.”

La sala del Tribunal Suprem que ha jutjat el procés té previst publicar la seva sentència entre avui i demà després d'haver decidit per unanimitat condemnar els líders independentistes per un delicte de sedició, en concurs amb un altre de malversació.

Partits i entitats independentistes es preparen per reaccionar a la sentència amb protestes espontànies immediates, mobilitzacions sostingudes en el temps i altres accions.