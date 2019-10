Govern i partits apel·len en el 12-O a acatar la sentència del “procés”

El president del Tribunal Suprem assegura que no hi haurà una sentència ferma fins que tots els magistrats no l’hagin firmat

Actualitzada 13/10/2019 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El Govern, amb el seu president en funcions al capdavant, Pedro Sánchez, i els representants dels principals partits de l'oposició van apel·lar aquest dissabte durant la commemoració de la Festa Nacional a acatar la sentència del “procés” i van eludir comentar-ne la filtració. “Els comentaris arribaran quan es faci pública oficialment la sentència”, segons van coincidir a assenyalar els líders polítics que van assistir a la recepció oferta pels reis al Palau Reial amb motiu de la celebració del 12 d'octubre. Una recepció marcada per la imminència d'aquesta sentència i que va fer que entre els gairebé 1.300 convidats, els més buscats pels periodistes per a les habituals converses informals en fossin els protagonistes, com el president de la Sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, que va ser el primer a advertir que no hi hauria sentència fins que no estigués signada per l'últim magistrat, en referència a la filtració coneguda en les últimes hores i segons la qual el tribunal ha acordat per unanimitat condemnar els principals responsables del procés per delictes de sedició i malversació i descartar l'acusació de rebel·lió.

Marchena, que va lamentar les filtracions, va ratificar que la resolució es farà pública la setmana vinent i que "tot està obert”.

D'acord amb aquesta idea, Pedro Sánchez no va voler fer comentaris sobre la sentència filtrada però va avançar que farà una declaració institucional a Moncloa quan es faci pública. A més, va assegurar que confia que la Generalitat respecti la legalitat i no torni a cometre els errors del 2017 i va reiterar que el Govern té previstos tots els escenaris possibles i es guiarà pels principis de “fermesa democràtica, proporcionalitat i unitat”.

Sánchez, que va assegurar que si ha de prendre alguna decisió de gran importància parlarà prèviament amb els líders de l'oposició, va tenir oportunitat de conversar durant la recepció amb el president del PP, Pablo Casado, però no amb el de Ciutadans, Albert Rivera.

Per part seva, Casado va comentar als informadors que Sánchez té el seu suport per a fer el que calgui a Catalunya. "El Govern sap que té xarxa", va dir abans d'aventurar que la sentència del procés pot ser "balsàmica per a l'Estat de dret".

Mentrestant, Rivera es va limitar a eludir comentaris sobre la sentència fins que no es faci pública, com també a donar molt d'ànim al jutge Marchena.

La filtració de la sentència no va agradar a l'Executiu, segons va admetre la ministra portaveu, Isabel Celaá; i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va instar igualment a esperar que es conegui públicament.

La imminència de la sentència del procés ha enfosquit els comentaris sobre la cita electoral del pròxim 10 de novembre. Tot i així, el cap del Govern en funcions es va mostrar convençut que el PSOE millorarà els resultats que vaticinen les enquestes i que el PP no remuntarà, una opinió que contrasta amb l'expressada per Pablo Casado, que va augurar que el seu partit en aquests moments ja està per sobre dels 100 escons i que, “sense triomfalismes”, té possibilitats reals de guanyar els comicis.

A més a més, Sánchez va afegir que no creu que tingui cap tipus d’incidència en les eleccions l'exhumació de les restes de Franco, un assumpte que Casado va voler qualificar de “carpetovetònic, d'un altre segle”.