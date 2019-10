Les restes de Franco sortiran del Valle de los Caídos abans del dia 25

El consell de ministres dona llum verda definitiva a l’exhumació del dictador, que no serà imminent perquè l’operatiu no està enllestit

Actualitzada 12/10/2019 a les 07:15

Redacció Madrid

Les restes de Francisco Franco estaran fora del Valle de los Caídos abans del 25 d’octubre, setze mesos després que el president espanyol, Pedro Sánchez, fes la promesa de traslladar el cos del dictador fora del mausoleu.

El consell de ministres va aprovar ahir la seva tercera –i última, segons la vicepresidenta Carmen Calvo–, resolució sobre Franco, encara que no procedirà a l’exhumació de manera imminent perquè l’operatiu no està acabat i perquè avisarà la família amb 48 hores d’antelació. La data més probable serà entre el 18 i el 22 d’octubre, van assenyalar des de l’executiu.

En qualsevol cas, el Valle de los Caídos va ser tancat ahir a la tarda per preparar tot l’operatiu, i així romandrà fins que s’hagi completat l’exhumació i el trasllat de les restes de Franco al lloc de la nova sepultura, el cementiri del Pardo-Mingorrubio, segons va informar el govern.

Calvo va explicar en la roda de premsa posterior al consell que el procediment de l’exhumació serà privat, amb l’única assistència dels familiars i la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i els operaris encarregats. Si la família ho desitja, a més, se celebrarà una cerimònia religiosa, segons va precisar l’executiu. Els mitjans de comunicació no estaran presents a la basílica en el moment de l’exhumació, però sí a les zones públiques del Valle de los Caídos que s’habilitin per facilitar, va dir la vicepresidenta, el “dret a la informació” sobre aquest esdeveniment.

Calvo no va voler donar detalls del trasllat, que s’està ultimant perquè sigui de la forma “tècnicament més segura i el menys incòmoda possible per als ciutadans”, i tampoc va descartar que es faci amb un helicòpter. En diverses ocasions va voler deixar clar que ja no hi ha marxa enrere i que l’exhumació es durà a terme perquè hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem, que és “la cúspide de la Justícia” i la seva autorització és “més que suficient”. A més, va posar en valor que no tan sols el poder judicial, sinó els tres poders de l’Estat –el legislatiu i l’executiu també– estan “alineats” en aquest afer.

Per aquest motiu va subratllar que al govern no li preocupa “gens” que el prior del Valle de los Caídos hagi amenaçat d’impedir l’exhumació, perquè tothom ha d’acatar les lleis. Va recordar així mateix que l’Església Catòlica “mai no s’ha oposat” a l’exhumació i va insistir, en qualsevol cas, que el govern “va proveït d’una sentència del Suprem”.

L’executiu segueix endavant malgrat l’últim intent de la família recorrent al TC. El Constitucional decidirà a principis de la setmana vinent si acorda o no la paralització de l’exhumació, però és una possibilitat remota a la vista de les poques mesures cautelars que ordena aquest òrgan.