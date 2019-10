Actualitzada 11/10/2019 a les 06:51

El Parlament Europeu va tombar ahir la candidatura de la francesa Sylvie Goulard a comissària de Mercat Interior. La candidata d’Emmanuel Macron no va superar l’examen dels eurodiputats, que la van qüestionar per les sospites de corrupció que, de fet, la van obligar a dimitir com a ministra de Defensa.