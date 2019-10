El TC suspèn una resolució sobre la independència i avisa Torrent

Actualitzada 11/10/2019 a les 06:51



VIA LLIURE A L'EXHUMACIÓ DE FRANCO

El Suprem va aixecar ahir definitivament la suspensió cautelar de l’exhumació de Francisco Franco. Les mesures cautelars s’havien pres davant els recursos de la Fundació Francisco Franco, l’Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. El Suprem dona així via lliure a l’exhumació que ja va autoritzar quan va desestimar per unanimitat el recurs de la família. Faltava que resolgués, però, aquest obstacle processal perquè el govern espanyol pugui traslladar les restes del dictador al Pardo.

El Tribunal Constitucional espanyol va suspendre ahir diversos aspectes d’una resolució del Parlament de Catalunya del juliol passat en la qual ratificava el dret a l’autodeterminació, i va advertir el president de la cambra, Roger Torrent, de les conseqüències penals si ignora o eludeix aquesta suspensió.En tres provisions, el ple del TC va admetre a tràmit per unanimitat els incidents d’execució presentats pel govern, per la qual cosa se suspenen determinats incisos de la resolució aprovada pel Parlament el 25 de juliol: la reafirmació de la reprovació del rei, i la confirmació de l’objectiu de la independència i la d’exercir el dret d’autodeterminació. I també demana notificar personalment aquesta decisió a Torrent i als membres de la mesa de la cambra catalana, als quals “se’ls adverteix de la seva obligació d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer”.També s’adverteix Torrent del “deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirecta suposi ignorar o eludir” la sentència del Tribunal Constitucional 259/2015. La sentència, del 2 de desembre del 2015, va declarar la nul·litat i inconstitucionalitat de la resolució del Parlament català, del 9 de novembre del mateix any, “sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre”.Així mateix, el TC va avisar els integrants de l’òrgan de govern del Parlament de la seva obligació d’“abstenir-se de realitzar” qualsevol actuació per donar compliment als incisos de la resolució del 25 de juliol passat impugnats pel govern. El consell de ministres va acordar divendres presentar els incidents d’execució contra la resolució del Parlament en considerar que contravé la sentència del Constitucional del 2 de desembre del 2015 i va sol·licitar, a més, la prevenció de Torrent i els membres de la mesa.