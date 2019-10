L'FMI alerta de “desacceleració massiva” per la guerra comercial

La nova directora gerent de l’organisme, Kristalina Georgieva, afirma que les tensions entre els EUA

i la Xina “estan passant factura”

Actualitzada 09/10/2019 a les 06:42

Redacció Washington

La nova directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, va subratllar ahir durant el primer discurs al capdavant de l’organització multilateral la necessitat d’assolir la “pau comercial” global per evitar una desacceleració “massiva” pròximament.

“Volem deixar clar que tothom perd en una guerra comercial, per tant, tothom guanyaria en una pau comercial”, va dir Georgieva en ser preguntada sobre l’impacte de les tensions comercials en l’economia mundial. De fet, la nova titular del Fons va assegurar que les disputes comercials, com la que hi ha entre Washington i Pequín, “estan passant factura” en l’activitat econòmica mundial en general, i en el sector manufacturer, en particular.

En el discurs, Georgieva va sostenir que l’activitat manufacturera mundial i la inversió “s’han afeblit substancialment” en part a causa de les tensions comercials, i va considerar que els serveis i el consum “aviat poden veure’s afectats”. Georgieva, que succeeix en el càrrec Christine Lagarde, que serà la presidenta del BCE, va fer aquesta valoració una setmana abans de l’inici de l’assemblea anual conjunta de l’FMI i el Banc Mundial, en la qual les dues institucions presentaran les seves projeccions econòmiques, i que congregarà els principals ministres d’Economia i banquers centrals de tot el món.

D’acord amb l’FMI, l’efecte acumulatiu dels conflictes comercials vigents podria significar una pèrdua d’uns 700.000 milions de dòlars per al 2020, o prop del 0,8% del PIB mundial, l’equivalent a l’economia de Suïssa. “El nostre objectiu ha de ser solucionar aquestes fractures: el nostre món està entrellaçat, per la qual cosa les nostres respostes han de ser coordinades”, va defensar Georgieva, que va advocar, a més, per un sistema comercial global “més modern” per desbloquejar el potencial “dels serveis i del comerç electrònic”.

D’altra banda, l’economista búlgara va assenyalar que també hi ha “un gran problema de confiança” i un risc de “complaença”. Així, “l’economia s’està desaccelerant, però no està parada. No estem tan malament. No obstant això, tret que actuem ara, estem corrent el risc d’una possible desacceleració massiva”, va advertir. “Si esperem fins a la pròxima crisi, serà tard. Hem d’actuar ara. I actuar junts”, va agregar.

Per a aquest any, Georgieva va pronosticar que hi haurà una desacceleració econòmica “en el 90% dels països del món”. Així, “per al 2019 esperem un creixement més lent en gairebé el 90% del món. L’economia global es troba ara en una desacceleració sincronitzada”, va assegurar, avisant que les properes perspectives econòmiques seran “a la baixa” respecte de les últimes presentades al juliol a Xile.