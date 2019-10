Actualitzada 08/10/2019 a les 07:07

La Comissió Europea va insistir ahir que el pla d’acord per al Brexit presentat la setmana passada pel primer ministre, Boris Johnson, no és acceptable perquè no compleix les exigències europees sobre Irlanda, i va instar el Regne Unit a proporcionar més detalls. “Necessitem solucions que funcionin ara”, va dir la portaveu comunitària Mina Andreeva.