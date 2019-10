Cs i el PP es queden sols en la defensa de la iniciativa, que suma els vots en contra de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i l’abstenció del PSC

Fracassa la moció de censura de Ciutadans contra Quim Torra El vicepresident Pere Aragonès saludant Quim Torra, ahir després del ple al Parlament. EFE

Actualitzada 08/10/2019 a les 07:06

Redacció Madrid

El Parlament de Catalunya va rebutjar ahir la moció de censura presentada per Ciutadans contra el president de la Generalitat, Quim Tor­ra, i que només va comptar amb el suport de Cs i els quatre diputats del PP. Els parlamentaris de JxCat, ERC, els comuns i la CUP van votar en contra de la moció que proposava la líder de Cs, Lorena Roldán, per substituir Torra al capdavant de la Generalitat, mentre que els diputats del PSC es van abstenir. Així, la moció va comptar amb 40 suports –36 de Cs i 4 del PP–, mentre que els no en va sumar 76, i es van emetre 17 abstencions des de la bancada socialista.

Roldán va presentar la iniciativa sabent que previsiblement no tiraria endavant, però repetint en les seves intervencions que es feia necessari impulsar-la en un moment en què, segons ella, des dels partits independentistes i el govern “s’ovaciona presumptes terroristes”, amb referència als membres dels CDR empresonats. Durant el ple, va intentar aconseguir el suport del PSC, al qual va acusar de trencar la unitat del constitucionalisme escenificada el 6 i 7 de setembre del 2017, quan els grups independentistes van portar a la Cambra les lleis de desconnexió. “No ha entès que això no va de partits ni d’ideologies. Aquest és un moment en el qual els constitucionalistes han d’anar de la mà. Diu que repartim carnets de bons i mals constitucionalistes: el carnet l’han perdut vostès donant suport al senyor Torra”, va recriminar al líder del PSC, Miquel Iceta.

El cara a cara entre Roldán i Iceta va centrar gran part d’un debat en què el socialista li va replicar: “Hem estat, com vostès, víctimes de la intolerància. Hem vist actes perpetrats pels qui no pensen com nosaltres. Hem vist seus atacades i tenim companys assassinats per qui usa la violència. No s’atreveixi a lligar el PSC amb qualsevol mena de violència de la qual hem estat víctimes.”

Iceta va reiterar que la moció “va néixer fracassada”, que els socialistes no estan disposats a veure’s arrossegats per aquest fracàs, i va atribuir la presentació de la iniciativa a les enquestes, poc favorables a Cs.

Malgrat que la moció es presentava contra el president, Torra va decidir que fos la consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, qui defensés la posició de l’executiu. Es va centrar a afirmar que Cs ha fet amb la moció “un ús interessat i fraudulent del Parlament”.



“Això no és un bar”

“Això no és un bar, no és un plató de televisió, no és un pavelló on fer actes de campanya. Això és el Parlament”, va censurar Budó, que també va lamentar l’ús dels recursos que es van haver de dedicar a la celebració del ple, quan tots els grups havien manifestat per endavant el seu vot.

Com a únic suport a la moció, el president del PP català, Alejandro Fernández, va agrair a Roldán haver-la presentat després que els populars li hagin demanat en els últims mesos que ho fes, i va confiar que, malgrat el seu fracàs, serveixi com a “embrió” d’un futur govern constitucionalista.

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, va demanar “deixar d’equiparar el moviment independentista amb terrorisme”. Des d’ERC, Sergi Sabrià va dedicar la major part de la intervenció a dirigir-se a Iceta, al qual va exigir no sumar-se “a la confusió entre independentisme i terrorisme”, i va retreure al PSOE que tingui com a soci preferent Cs de cara al 10-N.