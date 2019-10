Els socialistes d'António Costa guanyen les eleccions a Portugal

El líder socialista encara un segona legislatura podent triar amb qui pactar, mentre el seu principal competidor cau un 10%

Actualitzada 07/10/2019 a les 07:08

Andorra la Vella

António Costa reiterà el seu mandat al capdavant del Govern de Portugal. Al tancament d’aquesta edició, amb el 88,28% de l’escrutini completat, el líder del Partido Socialista s’imposava als seus competidors, malgrat no aconseguir la majoria absoluta, com ja avançaven els sondejos a peu d’urna realitzats durant tota la jornada electoral.



Baixa participació

Així, malgrat que el president aconseguia reunir ahir el 37,22% dels vots, i va esdevenir el clar guanyador de la jornada, haurà de pactar si vol seguir liderant el país lusità. Pel que fa als seus socis actuals, ambdues formacions perden percentatge de vot. Mentre que la coalició entre ecologistes i comunistes, Coligação Democrática Unitária, aconseguia el 8.25% dels vots el 2015, ahir es va haver de conformar amb el 5,61%, el mateix que el Bloco de Esquerda, que perd un punt respecte als anteriors comicis, en què va aconseguir el 8,82% del sufragi. També el Partido Social Democrata, PSD, registra pitjors resultats. Mentre que el 2015 va resultar guanyador dels comicis, tot i no poder formar govern, amb el 38% dels vots, enguany només ha captat el 29,94%. Finalment, Pessoas – Animais –Natureza va obtenir el 2,64% i el CDS - Partido Popular el 5,61%, un mal resultat que va fer dimitir la líder del partit en donar-se a conèixer els resultats a peu d’urna.

Respecte a la participació, baixa dos punts respecte al 2015, i es queda en el 53,02%. En aquest sentit, el guanyador de les eleccions António Costa admetia abans de conèixer els resultats que l’augment de l’abstenció és molt “discordant”, alhora que subratllava la necessitat d’estabilitat política davant l’augment de la incertesa en àmbit internacional.



Triar amb qui pactar

Gràcies a la millora dels resultats, del 32% de 2015 al 37% d’ara, Costa podrà escollir amb qui pactar. Els comunistes li exigeixen l’augment del salari mínim i el Bloco li demana augmentar la contractació de treballadors per als serveis públics del país.