Actualitzada 07/10/2019 a les 07:09

El líder del Partit Popular va assegurar ahir en un míting a Santiago de Compostel·la que les eleccions del 10 de novembre han de servir per desbloquejar el país, una situació que vol afrontar com la “força més votada” per establir pactes amb “tots els partits constitucionalistes, fins i tot el PSOE.